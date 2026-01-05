Diego Simeone respaldó a Julián Alvarez por las críticas sobre su rendimiento en el Atlético de Madrid

Julián Alvarez, con el empate 1 a 1 frente a la Real Sociedad en Anoeta este domingo 4 de enero, sumó su octavo partido consecutivo sin marcar por LaLiga 2025/2026. Además, ya son 15 los encuentros que suma por el certamen español sin anotar goles, por lo que las críticas de los hinchas del Atlético de Madrid van en ascenso.

Al respecto de este escenario, que a su vez va de la mano con la campaña irregular del Atleti (ya dejo 19 puntos en el camino, quedando así a 7 unidades del Real Madrid y a 11 del líder de la tabla Barcelona), el que habló fue Diego Simeone, que defendió al delantero de la Selección Argentina ante los comentarios de los aficionados y de los medios españoles.

“Es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó y ahora que no nos puede dar lo que quiere, se busca el motivo. Yo mientras vea que corre, que tiene intensidad, mientras se comporte como hace… Es el mejor jugador que tenemos y su momento llegará en un momento muy importante”, señaló el Cholo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, recordó que la Araña generó una de las situaciones que tuvo el Atlético de Madrid para ponerse en ventaja en el marcador contra la Real Sociedad: ”Tuvimos cuatro ocasiones de gol claras. La segunda de Julián, la de Conor, la de Antoine… Ellos hicieron un partido bueno. Nos presionaron, buscaron que no tuviésemos facilidades para sacar el juego. El fútbol son las áreas, siempre lo digo. Ya lo vimos en el partido de ayer del Barcelona, un equipo genera y el otro las mete”.

Para cerrar, seguramente enojado y preocupado por haber dejado otros dos puntos en el camino, Diego Simeone, que en horas deberá viajar a Arabia Saudita para afrontar el partido con el Real Madrid por la Supercopa de España, apuntó: “Ahora no estoy pensando en la Supercopa”.

La autocrítica de Giuliano Simeone luego del empate del Atlético de Madrid con la Real Sociedad

“No alcanza con esto. Tenemos que analizar los errores y mejorar”, comentó Giuliano Simeone luego del 1 a 1 con Real Sociedad. En tanto que sobre la Supercopa, a diferencia de su padre, expresó: “Ahora tenemos que descansar hoy. Queda poco para el siguiente partido. Poner la cabeza ya en ese partido con el Madrid”.

Atlético de Madrid va por la Supercopa de España desde este jueves 8 de enero

Atlético de Madrid se enfrentará al Real Madrid este jueves 8 de enero por la Semifinal de la Supercopa de España. En caso de ganar, se medirá a Barcelona o Athletic Club de Bilbao (que en su caso se verán las caras el miércoles 7) en la Final del certamen pautada por la RFEF para el domingo 11.

