Las figuras del Atlético de Madrid que podrían dejar a Julián Alvarez para irse al Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami se mantiene atento en su tarea de monitorear las figuras de, sobre todo, el fútbol europeo, para atrapar a aquellas figuras que ya tengan ganas de abandonar la exigencia del Viejo Continente o que simplemente acabarán sus contratos en un corto plazo. Así lo hizo en su momento con principalmente Lionel Messi y otros jugadores de renombre como Jordi Alba, Sergio Busquets.

Incluso, ahora la vara está mucho más alta, porque precisa sostener el nivel que alcanzó con la obtención de la MLS 2025. Además, eso significa que en este año tendrá otra vez el objetivo de revalidar su protagonismo en Concacaf con la Champions Cup, el certamen con el que accedería al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental que se llevará a cabo a fines del 2026.

En ese sentido, ya asoman dos protagonistas que, de sumarse, estarán a la altura de los nombres que vienen acompañando a Leo. Conforme a medios de comunicación como Mundo Deportivo y OK Diario, ambos de España, el Inter Miami, mediante David Beckham (uno de sus propietarios) ya se puso en comunicación con dos integrantes del actual plantel del Atlético de Madrid.

Así como lo hizo a mediados del 2025 por Rodrigo De Paul, ahora estaría avanzando con Antoine Griezmann y Jorge Resurrección, más conocido como Koke. En el caso del delantero francés, su vínculo con el Colchonero vence recién en junio del 2027. Sin embargo, hace rato que se habla de su intención por mudarse con su familia a los Estados Unidos.

En tanto que el mediocampista sí termina su lazo con el Atlético de Madrid en apenas 6 meses y, por lo menos de momento, no hay indicios de que vaya a extender por un tiempo más, por lo que se planta como un candidato concreto para sumarse al Motorcito en la línea que se posiciona en la cancha por detrás e Lionel Messi.

Inter Miami se mantiene en contacto con Gio Lo Celso

Luego de varios días de negociaciones, Giovani Lo Celso se inclinó por quedarse en el Real Betis de LaLiga de España. El hecho de jugar en Europa le brindará el nivel necesario para no salir de la órbita de la Selección Argentina a tan pocas semanas de la defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, trascendió que la idea del Inter Miami es volver a conversar para el mercado post certamen global.

