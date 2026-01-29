Duras críticas a Gerónimo Rulli tras la eliminación del Marsella de la Champions League

El Olympique de Marsella fue el gran perdedor del miércoles 28 de enero con los resultados que se dieron en la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Porque además de que cayó 3 a 0 con el Brujas de Bélgica, el gol sobre la hora del Benfica para el 4 a 2 con el Real Madrid fue el que lo empujó al puesto 25, dejándolo, de esta manera, afuera de la zona de clasificación para los Play Off.

Por eso, con la eliminación consumada, sumado a la dura derrota en el Estadio Jan Breydel, las críticas de la prensa francesa se dispararon. Y dentro de ese reparto de responsabilidades, al que más le cayeron fue a Gerónimo Rulli, al que apuntaron como altamente responsable de la primera diferencia conseguida por el equipo local.

”Gerónimo Rulli: cometió la falta en el primer gol y arruinó la noche desde el minuto 4. Después, le ganó el duelo a Diakhon (minuto 16) y atajó un disparo de Stankovic (minuto 66), pero no pudo evitar la derrota”, reportó Foot Marseille, que calificó al arquero de la Selección Argentina con un 3. Asimismo, también señaló a Leonardo Balerdi (4) a quien ‘‘le faltó agudeza” y a Facundo Medina (4) porque ”sufrió mucho con la velocidad de los atacantes rivales”.

Por su parte, Get Football News France, puntuó a Rulli con un 2 y argumentó: ”El error del argentino dejó al OM claramente por detrás en los primeros compases del partido, marcando una pauta de errores en los últimos meses en partidos importantes. Romeo Vermant disparó demasiado rápido, lo que permitió al argentino minutos después duplicar la ventaja del Brujas en la primera parte”.

En esa misma línea, sentenció lo que fue la actuación del ex Estudiantes de La Plata: ”Rulli logró compensarlo en parte con una buena defensa ante Diakhon, pero encajó un gol más a Stankovic más tarde en el segundo periodo, coronando una mala actuación del Marsella”.

Y en cuanto a Dicodusport, optó por hacer una evaluación más general del elenco que comanda Roberto De Zerbi: ”Desde el primer minuto, el Marsella comprendió que tendría que darlo todo en este partido si quería continuar su racha en la Champions League. Y los belgas no tardaron en marcar. Tras una defensa marsellesa mal posicionada, el joven francés Mamadou Diakhon superó a Gerónimo Rulli y abrió el marcador, 1-0 . El OM se quedó atónito”.

Olympique de Marsella, uno de los 12 equipos que quedaron afuera de la Champions League

El Olympique de Marsella es uno de los 12 equipos con mayor renombre de los que quedaron afuera de la Champions League en la Fase de Liga, junto al Napoli, Ajax, PSV, Villarreal, quienes se despidieron de la competencia junto al Pafos, Union Saint-Gilloise, Athletic Club de Bilbao, Copenahgue, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Kairat.

