Deslumbrados con el nivel de Gianluca Prestianni vs. Real Madrid: ”Fue el faro de todo lo que pasó”

Todas las miradas se las llevó el arquero Anatoli Trubin, quien se animó a buscar el centro en el área defendida por el Real Madrid en el último minuto del encuentro y marcó el gol decisivo con el que el Benfica ganó 4 a 2 y consiguió meterse, por diferencia de gol, en el último lugar de clasificación a los Play Off de la Champions League.

No obstante, los medios de comunicación tanto de Portugal como de España no obviaron el gran papel de Gianluca Prestianni, quien desbordó siempre a Álvaro Carreras y contrarrestó los intentos de Jude Bellingham y Vinícius Júnior por la misma banda, hasta que fue reemplazado por José Mourinho a los 43 minutos del segundo tiempo.

“Nombres como Prestianni, Schjelrup y Sudakov no serán olvidados fácilmente en Valdebebas, aunque el heroísmo de Courtois, el marcador haya sido mucho menos cruel”, describió CNN Portugal, a raíz de lo que sucedió en el campo de juego del Estadio Da Luz de la ciudad de Lisboa este miércoles 28 de enero por la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions League.

En esa misa línea, A Bola, principal diario deportivo del país, remarcó: “Prestianni no mostró respeto por la jerarquía del rival. Fue el motor de la irreverencia encarnada en la primera mitad”. Y agregó: “Convirtió la banda derecha en una autopista. Álvaro Carreras soñará con sus recortes hacia adentro; fue un tormento constante que obligó a las ayudas de Tchouaméni”.

Por su parte, Libertad Digital de España, mostró su admiración por el juego del exfutbolista de Vélez: “Prestianni fue el faro de casi todo lo que pasó en campo blanco. Pavlidis avisó primero, luego el propio Prestianni obligó a Courtois a una parada monumental que besó el larguero”.

Benfica podría volver a medirse al Real Madrid en los Play Off

Benfica y Real Madrid podrían volver a verse las caras en febrero, si el sorteo de los Play Off de la UEFA Champions League, que se desarrollará este viernes 30 de enero, lo confirma. De igual modo, la otra opción que le podría tocar al equipo de José Mourinho es Inter de Milán, por lo que lo tendrá difícil para pasar a los Octavos de Final.

Publicidad

Publicidad

ver también Así serán los cruces de playoff y octavos de final de la UEFA Champions League

ver también Atlético de Madrid, tras perder en Champions League, fichó a una estrella mundial

En síntesis