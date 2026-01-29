Así será el sorteo de los Play Off de la UEFA Champions League

Luego de lo que fue la apasionante última jornada de la Fase de Liga de la Champions League (en la que se dieron resultados sorprendentes como la victoria del Bodo/Glimt 2 a 1 al Atlético de Madrid y la derrota del Real Madrid 4 a 2 con el Benfica), la UEFA, este viernes 30 de enero, se lanzará al sorteo con el que confeccionará los cruces de los Play Off.

Al respecto, la entidad publicó en su sitio web oficial los detalles de cómo se desarrollará el evento en su sede de la ciudad de Nyon, Suiza, desde las 12 horas CET. En primera instancia explicó: ”Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase de liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24)”.

Además, ”los clubes de cada pareja preclasificada se enfrentarán en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no preclasificada: clubes 9 o 10 contra clubes 23 o 24, clubes 11 o 12 contra clubes 21 o 22, clubes 13 o 14 contra clubes 19 o 20, y clubes 15 o 16 contra clubes 17 o 18”.

En ese mismo sentido, aclaró que ”los equipos pueden enfrentarse a otro equipo de la misma federación nacional en los playoffs de la fase eliminatoria” y que incluso ”pueden enfrentarse a rivales con los que se enfrentaron en la fase liguera” (como por ejemplo puede suceder con Benfica y Real Madrid que vienen de verse las caras en la octava jornada de la Fase de Liga).

Los cruces que se sortearán este viernes 30 de enero.

Por cierto, los partidos de ida se llevarán a cabo entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que los de vuelta se jugarán entre el martes 24 y el miércoles 25 del mismo mes. Asimismo, el sorteo que exhibirá los enfrentamientos por los Octavos de Final tendrá lugar el viernes 27.

Los equipos clasificados a los Play Off de la Champions League

Cabeza de serie

Real Madrid (ESP)

Inter (ITA)

Paris (FRA)

Newcastle (ENG)

Juventus (ITA)

Atleti (ESP)

Atalanta (ITA)

Leverkusen (GER)

No cabeza de serie

B. Dortmund (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (TUR)

Mónaco (FRA)

Qarabağ (AZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Benfica (POR)

Los equipos ya clasificados a los Octavos de Final

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City