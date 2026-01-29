Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Así será el sorteo de los Play Off de la UEFA Champions League

La UEFA brindó detalles de lo que será el sorteo con el que definirá los cruces de los Play Off de la Champions League.

Por Germán Carrara

Sigue a Bolavip en Google!
Este viernes 30 de enero a las 12 horas CET la UEFA realizará el sorteo de los Play Off de la Champions League.
© Getty ImagesEste viernes 30 de enero a las 12 horas CET la UEFA realizará el sorteo de los Play Off de la Champions League.

Luego de lo que fue la apasionante última jornada de la Fase de Liga de la Champions League (en la que se dieron resultados sorprendentes como la victoria del Bodo/Glimt 2 a 1 al Atlético de Madrid y la derrota del Real Madrid 4 a 2 con el Benfica), la UEFA, este viernes 30 de enero, se lanzará al sorteo con el que confeccionará los cruces de los Play Off.

Al respecto, la entidad publicó en su sitio web oficial los detalles de cómo se desarrollará el evento en su sede de la ciudad de Nyon, Suiza, desde las 12 horas CET. En primera instancia explicó: ”Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase de liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24)”.

Además, ”los clubes de cada pareja preclasificada se enfrentarán en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no preclasificada: clubes 9 o 10 contra clubes 23 o 24, clubes 11 o 12 contra clubes 21 o 22, clubes 13 o 14 contra clubes 19 o 20, y clubes 15 o 16 contra clubes 17 o 18”.

En ese mismo sentido, aclaró que ”los equipos pueden enfrentarse a otro equipo de la misma federación nacional en los playoffs de la fase eliminatoria” y que incluso ”pueden enfrentarse a rivales con los que se enfrentaron en la fase liguera” (como por ejemplo puede suceder con Benfica y Real Madrid que vienen de verse las caras en la octava jornada de la Fase de Liga).

Los cruces que se sortearán este viernes 30 de enero.

Los cruces que se sortearán este viernes 30 de enero.

Por cierto, los partidos de ida se llevarán a cabo entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que los de vuelta se jugarán entre el martes 24 y el miércoles 25 del mismo mes. Asimismo, el sorteo que exhibirá los enfrentamientos por los Octavos de Final tendrá lugar el viernes 27.

Publicidad

Los equipos clasificados a los Play Off de la Champions League

Premier League: la mala noticia que recibió el Manchester United tras vencer al Arsenal

ver también

Premier League: la mala noticia que recibió el Manchester United tras vencer al Arsenal

FIFA recibió una propuesta concreta para la sede del Mundial de Clubes 2029

ver también

FIFA recibió una propuesta concreta para la sede del Mundial de Clubes 2029

Cabeza de serie

Real Madrid (ESP)

Inter (ITA)

Paris (FRA)

Newcastle (ENG)

Juventus (ITA)

Atleti (ESP)

Atalanta (ITA)

Leverkusen (GER)

No cabeza de serie

B. Dortmund (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (TUR)

Mónaco (FRA)

Qarabağ (AZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Benfica (POR)

Los equipos ya clasificados a los Octavos de Final

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

germán carrara
Germán Carrara
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League: PSG y Real Madrid fuera de octavos y van a play-off
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League: PSG y Real Madrid fuera de octavos y van a play-off

VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Moisés Caicedo salva al Chelsea en la Champions League con un gran gol

El sincericidio de Guardiola tras la sorpresiva derrota del City en Champions
Europa

El sincericidio de Guardiola tras la sorpresiva derrota del City en Champions

¿Messi tampoco llena el estadio en Colombia?
MLS

¿Messi tampoco llena el estadio en Colombia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo