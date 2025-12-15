No hay ninguna duda de que el arquero titular de la Selección Argentina es Emiliano Martínez y será él el que se encargue de custodiar el arco de la Scaloneta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tal como lo viene haciendo desde la Copa América de Brasil 2021 y como lo hizo, principalmente, en Qatar 2022.

Sin embargo, en caso de que tenga algún percance -que esperemos que no lo tenga- y no pueda decir presente en la alineación inicial de la Albiceleste, el puesto parece estar muy bien cubierto, dado que el suplente del Dibu, Gerónimo Rulli, está pasando por un gran momento en el Olympique de Marsella, que este fin de semana ganó 1 a 0 por la fecha 16 de la Ligue 1.

Así lo señalan los medios de comunicación de Francia, que no solo resaltaron lo que fue su solidez bajo los tres palos vs. Mónaco, sino también su voz de mando: ”Con un inicio tranquilo, el argentino brilló con luz propia, primero salvando el disparo de Golovin (minuto 29) y luego volviendo a ser imperioso contra Akliouche (minuto 37). Volvió a ser tranquilizador, bloqueando el disparo de Minamino (minuto 42), y luego fue salvado por el VAR en la volea ganadora de Camara (minuto 51)”, reportó Foot Mercato.

Además, el portal mencionado, siempre en relación con la actuación del ex Estudiantes de La Plata, añadió: ”Mientras sus compañeros recuperaban el control del partido, el exjugador del Ajax no olvidó realizar otra gran salvada contra Minamino (minuto 74). Salvado de nuevo por el VAR en el gol anulado a Balogun (minuto 80), seguirá siendo uno de los principales artífices de esta reñida victoria. Un auténtico líder”.

Pero los elogios que recibió el guardameta en este medio no fueron casualidad. Otros como MaxiFoot, coincidieron a la hora de describir la labor de Gerónimo Rulli frente al equipo del principado: ”Él también podría haber sido nombrado jugador del partido (Greenwood). Tras una serie de partidos complicados, el portero del Marsella salvó a su equipo con varias paradas. Cabe destacar que ganó un mano a mano con Minamino, antes de realizar una parada en los minutos finales a un disparo de Ilenikhena”.

Por su parte, But Football Club, tildó a Gero de ”Heroico”, principalmente, por su ”atajada espectacular ante Minamino en el minuto 71 y por otra intervención en el minuto 90”.

Los números de Gerónimo Rulli en lo que va de la temporada 2025/2026

Gerónimo Rulli acumula 19 presencias en lo que va de la temporada 2025/2026 con el Olympique de Marsella (13 por la Ligue 1 y 6 por la UEFA Champions League). En total recibió 20 tantos, pero mantuvo su valla invicta en 6 partidos (5 por la liga local y 1 por la competencia internacional).

