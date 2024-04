El campeón del mundo que fue maltratado por José Mourinho en el Manchester United: "No me quería en el vestuario y tuve que entrenar con chicos de 16 años"

La carrera de José Mourinho está repleta de anécdotas de todo tipo, desde la que la hacen ver como héroe hasta aquellas donde es un verdadero villano, y ésta historia sobre su paso en el Manchester United es del último caso. Aunque las palabras no provienen de su boca, sino de las de Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en el 2014 y de todo con el Bayern Múnich.

En 2015, el volante alemán dejó Bayern Múnich para unirse al Manchester United bajo las órdenes de Louis Van Gaal. En aquella primera temporada ganó una FA Cup y era titular indiscutido. Pero el resto de los resultados no acompañaron al neerlandés y tuvo que dejar el cargo. Eso provocó la llegada de José Mourinho y todo cambió para Bastian.

“Cuando Mourinho llegó al Manchester United, con él llegó Zlatan [Ibrahímovic] y yo pensé que finalmente iba a tener un jugador que entendía la visión del juego para combinarme”, comentó Schweinsteiger en una relajada charla con Gary Neville en el podcast The Overlap. Sin embargo, esas esperanzas se fueron por la borda: “Al segundo día llegué al vestuario y el utilero me comunicó que Mourinho no me quería en el vestuario. Sin previo aviso, no me dejaron pasar.”

La historia continúa con palabras que uno no podría creer que provienen de la boca de un jugador que ganó la Copa del Mundo menos de dos años antes: “Tuve que ir a cambiarme al vestuario de los juveniles y entrenar con chicos de 16 años”, reveló Schweinsteiger. El alemán reconoció que nunca antes había revelado esta situación que le tocó vivir.

Mourinho lo hizo entrenar tres meses apartado del plantel del Manchester United

“Pedí hablar con él cuando terminó ese entrenamiento y tuvimos una reunión por la tarde. Me explicó que no me veía contento en el United porque cuando me lesioné, hice la recuperación con doctores alemanes y pasé tiempo allí“, relató Bastian. Pero la realidad es que eso formaba parte de un acuerdo previo que tenía con Van Gaal. “Yo venía los fines de semana a ver al equipo y a mis compañeros, y me volvía Alemania, pero es porque lo que había acordado con Louis Van Gaal”, explicó.

La temporada no prosiguió de la mejor manera para Schweinsteiger: “Después de esa reunión pasé tres meses entrenando sólo, yo amaba vestir esa camiseta, pensaba que si me mantenía en forma, en algún momento eso terminaría y volvería a jugar”, admitió. “No veía a nadie, tenía que entrenar o antes o después del entrenamiento del equipo principal. No podía cruzarme con mis compañeros.”

Las disculpas de Mourinho y vuelta a las canchas de Schweinsteiger

Pasados esos tres meses Rui Faria, ayudante de Mourinho, le comunicó a Schweinsteiger que podía sumarse nuevamente al primer equipo. Y así fue, comenzó a entrenar y a ir al banco de suplentes en los partidos. “También fue difícil estar sentado en el banco mientras otros jugaban en mi posición. Estaban Pogba, Carrick, Ander Herrera, Schneiderlin y Fellaini. Digamos que no me sentía el peor en ese grupo“, reconoció el alemán.

“Pude jugar algunos minutos y José Mourinho terminó por disculparse cuando le dije que quería irme a Estados Unidos. Me dolió la forma en que me trataron, pero no soy la clase de persona que va a los medios a contarlo todo. Fue una decisión de José y del club, yo lo sabía”, completó Bastian Schweinsteiger para terminar el relato de su paso por el United.

Schweinsteiger prosiguió su carrera en el Chicago Fire de la MLS, antes de retirarse del fútbol profesional en 2020, y dar inicio a una exitosa etapa como presentador y analista deportivo en televisión.