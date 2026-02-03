El clima tenso con el Cuti Romero en el Tottenham

Cristian Romero lanzó un nuevo dardo a la dirigencia del Tottenham Hotspur, luego de lo que fue el empate 2 a 2 ante el Manchester City el último fin de semana por la jornada 24 de la Premier League, resultado que no le sirvió para salir del fondo de la tabla de posiciones (se ubica decimocuarto con 29 unidades, a tan solo 9 de la zona del descenso).

Tras el encuentro, el Cuti (que fue reemplazado en el entretiempo por Thomas Frank, a causa de una molestia muscular que arrastra desde el partido por la UEFA Champions League con el Eintracht Frankfurt) utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar y tirarle un palito a las autoridades por su actitud pasiva en el mercado de pases del invierno europeo.

“Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, escribió el Cuti, que no solo que es el capitán de su equipo, sino que viene siendo uno de los futbolistas más destacados.

En esa misma línea, el zaguero de la Selección Argentina envió un mensaje a los hinchas para que no duden del compromiso del plantel: “Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Todo lo que queda es agradecer a todos ustedes por estar ahí y por apoyarnos siempre, a los fans“.

Este ida y vuelta de Cristian Romero con la dirigencia del Tottenham no es nuevo

Ya en enero, después de lo que fue la caída del Tottenham 3 a 2 con el Bournemouth por la Premier League, el Cuti Romero, por la misma vía de las redes sociales, también le apuntó a la directiva del club de Londres, en aquel caso, por no dar la cara ante las derrotas.

“Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”, expresó el cordobés.

Al respecto, su DT Thomas Frank expuso que el defensor se había equivocado en hacer pública su opinión: “Estoy muy contento con su desempeño, creo que fue un verdadero capitán de muchas maneras a lo largo del partido. Hablando en el medio tiempo, cuando íbamos 2-1 abajo por seguir creyendo, seguir haciendo las cosas correctas. Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente”.

