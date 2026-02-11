Es tendencia:
A semanas de dirigir a Estados Unidos en el Mundial 2026, presionan por la vuelta de Pochettino a Tottenham

El argentino fue uno de los mejores entrenadores en la historia moderna de los Spurs, que están en la pelea por el descenso en la Premier League y sin DT.

Por Germán Celsan

Mauricio Pochettino es el DT de Estados Unidos, pero volvió a ser tentado con un regreso a Inglaterra
© GettyMauricio Pochettino es el DT de Estados Unidos, pero volvió a ser tentado con un regreso a Inglaterra

El Mundial 2026 está a apenas cuatro meses de distancia, y Mauricio Pochettino será uno de los entrenadores que estarán en el ojo de las críticas si las cosas no van bien para Estados Unidos, uno de los seleccionados locales. El argentino tomó las riendas de la selección hace ya un tiempo, pero su andar ha sido irregular y su trabajo está en riesgo.

Del otro lado del charco, en Inglaterra, el Tottenham vive uno de sus momentos de mayor crísis de los últimos tiempos. El club londinense ganó solo 2 de sus últimos 16 partidos en Premier League, y si bien está en octavos de Champions, se encuentra a solo 4 puntos de los puestos de descenso en el fútbol inglés. Ah, y se quedó sin entrenador.

Pochettino, habiendo sido uno de los mejores entrenadores que tuvo Tottenham en estos años, empieza a recibir presión para volver al norte de Londres. En este caso, por parte de Tim Sherwood, otro ex entrenador de los Lilywhites.

“Creo al 100% que hay un mejor trabajo para Mauricio Pochettino allí fuera, pero no se si en la Premier League le ofrecerían algo mejor que Tottenham“, inició Sherwood en diálogo con Sky Sports. El británcio luego procedió a enumerar las ventajas que tendrá Pochettino si regresa a los Spurs: “Conoce el entorno, hizo un gran trabajo en el club, por lo que tendrá el respaldo de los fanáticos desde el inicio“.

En contraste, la situación del club, crítica, sería el lado negativo: “Pero también habrá mucha presión. Hay mucha gente que dice que nunca se debe volver, y soy de esos, pero no creo que tenga opción. Creo que es una buena oportunidad para él, si quiere volver a la Premier League“, explicó.

No creo que Tottenham pueda mirar más allá de Mauricio Pochettino. Tendrán un entrenador interino durante un breve período de tiempo, pero luego irán por él”, sentenció.

De acuerdo a Give Me Sport, Johnny Heitinga, que forma parte del cuerpo técnico de Thomas Frank, podría hacerse cargo del equipo de manera interina, todo en pos de esperar a Mauricio Pochettino.

En síntesis

  • Mauricio Pochettino es el principal candidato para dirigir al Tottenham tras su crisis actual.
  • El club inglés Tottenham ganó solo 2 de sus últimos 16 partidos en Premier.
  • Johnny Heitinga podría asumir como entrenador interino mientras el club espera por Pochettino.
