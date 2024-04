El futbolista de Brighton aprovechó para pasar por Londres con su familia y sus seguidores de Instagram le criticaron el look.

El Colo Barco se la jugó con la ropa y no lo perdonaron: "Sacate esos pantalones"

El proceso de adaptación de Valentín Barco a la Premier League viene más lento de lo que se esperaba. Roberto De Zerbi no lo tuvo en cuenta para lo convocatoria del último miércoles ante Brentford y dejó dudas sobre cuánto pueda participar en el resto de la temporada con Brighton.

El entrenador italiano lo borró junto a Ansu Fati por una clara razón: “Yo decidí que tanto Ansu como Valentín no formaran parte de la plantilla para este partido. Tienen que trabajar para mejorar su condición física“.

Mientras tanto, el futbolista que pagó la cláusula de 10 millones de dólares para salir de Boca Juniors, vive al máximo la experiencia de estar en el viejo continente. En el día libre de las Gaviotas, aprovechó para pasear por Londres con su familia y así lo reflejó en su cuenta de Instagram.

El Colo publicó una serie de fotos del recorrido que hizo por la capital inglesa y llamó la atención la vestimenta que eligió para hacer el paseo. Al estilo de los 60’s, Barco se animó a salirse de la ropa clásica moderna y una gran parte de sus seguidores no se la dejó pasar.

Al verlo, muchos usuarios criticaron su vestimenta: “¿Qué te pasó, Barco?“. Otro, en cambio, apuntó contra su pareja acusándola de haberle elegido el look: “Cambiá de novia. Esos looks no son para vos“.

Los números de Barco en Brighton

Desde que llegó a Inglaterra, De Zerbi advirtió que no estaba listo y fue congruente con sus dichos. Es que solamente ingresó en dos partidos, entre todas las competencias, y recién sobre el final de los mismos.

En Premier League debutó el último fin de semana ante Liverpool en dónde solo estuvo en cancha en los últimos cuatro minutos. Además, por FA Cup, ingresó para los últimos 10 en la derrota ante Wolverhampton.