Puede jugar para Argentina y otras dos selecciones: la nueva joya que deslumbra a Europa tras anotarle un gol a Barcelona en la Champions League

Hay muchísimas historias detrás de los jugadores que afrontaron, afrontan y afrontarán la UEFA Champions League. Algunas enternecen al fanático, otras pasarán de largo. Pero todas dejan una marca en las páginas del certamen que acapara la mayor atención de todo el mundo.

En una nueva jornada de la fase de liga, Barcelona igualó en Bélgica frente a Brujas. Incluso, cerca del final, pudo perder. Sin embargo, el VAR anuló el gol de Romeo Vermant por una infracción previa sobre Wojciech Szczęsny. Pero más allá del resultado, un futbolista lanzó su nombre a la fama por anotar el primer tanto del partido: Nicolò Tresoldi.

Nacido en la ciudad italiana de Cagliari, de 21 años, el atacante que se formó en las filas de Hannover 96 posee triple nacionalidad y, debido a un lazo familiar, puede vestir la camiseta de la Selección Argentina. Sí, aunque cueste creerlo, su padre Emanuele Tresoldi (ex futbolista de Atalanta que se retiró en julio de 2007) se casó con una ciudadana nacida en la tierra del último campeón del mundo y, en 2004, fueron padres del joven que ya se anotó en los libros de historia.

Tiene una semejanza con la historia de vida de Franco Mastantuono, ya que al poco tiempo de haber nacido se mudó junto a su familia en la ciudad de Gubbio, dentro de la provincia de Perugia, y allí no solo empezó a jugar al fútbol, sino que también al tenis. Pero se inclinó por el primer deporte que practicó. Y recién fue en 2017 que se trasladó hacia Alemania, donde consiguió su primer contrato profesional con los Die Roten y también obtuvo la nacionalidad de dicho país.

A partir de que en octubre de 2022 debutó con la selección alemana Sub 19 en un partido amistoso contra España, por 1-0, Tresoldi puede optar por jugar para los teutones, los italianos o los argentinos. Eso sí, por el momento, Lionel Scaloni no lo tiene en el radar, pero nadie descarta que en el futuro pueda darse. ¿Será? Mientras tanto, buscará seguir convirtiendo con los belgas para hacer historia en el máximo certamen del Viejo Continente.

Las estadísticas de Nicolò Tresoldi

Desde que debutó como profesional con la camiseta de Hannover 96, en la Bundesliga, alcanzó los 40 goles (13 asistencias) en 142 encuentros. Además, el delantero de 21 años suma 9.278 minutos dentro del campo de juego.

DATOS CLAVES

El perfil de Nicolò Tresoldi

Edad y origen: 21 años, nacido en Cagliari, Italia .

21 años, nacido en . Club actual: Club Brujas (Bélgica).

(Bélgica). Logro reciente en Champions: Anotó el primer gol del partido en el empate 3-3 (aunque el texto inicial menciona 1-1, las búsquedas indican un empate con más goles) de su equipo frente al Barcelona en la fase de liga, lanzando su nombre a la fama.

Anotó el del partido en el empate 3-3 (aunque el texto inicial menciona 1-1, las búsquedas indican un empate con más goles) de su equipo frente al en la fase de liga, lanzando su nombre a la fama. Formación: Se formó en las filas del Hannover 96 en Alemania.

La conexión argentina

Triple nacionalidad: Italiana (por nacimiento), alemana (por residencia y formación) y argentina (por lazo familiar).

Italiana (por nacimiento), alemana (por residencia y formación) y (por lazo familiar). Lazo familiar: Su padre, Emanuele Tresoldi (exfutbolista), se casó con una ciudadana nacida en Argentina .

Su padre, (exfutbolista), se casó con una . Potencial para la Selección: Debido a su triple nacionalidad, puede optar por jugar para las selecciones de Alemania, Italia o Argentina. Actualmente, el texto indica que Lionel Scaloni no lo tiene en el radar, pero no se descarta para el futuro.

Un camino multidisciplinar y multicultural