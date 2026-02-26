Es tendencia:
Boca Juniors

Juega en la Selección de Alemania, nunca estuvo en Argentina, pero dijo que es hincha de Boca: ”La Bombonera es muy linda”

Salió del Hannover, viene de disputar los Play Off de la Champions League y dijo que es hincha de Boca, aunque su madre es de River.

Por Germán Carrara

Nicolo Tresoldi, delantero de Alemania Sub 21 y del Brujas, dijo que es hincha de Boca, a pesar de que su madre es hincha de River.
Nicolo Tresoldi es un nombre que empezó a ser vinculado mayormente con la Argentina desde que fue transferido a mediados del año pasado del Hannover al Brujas de Bélgica. En medio de la confirmación de su primera participación en la UEFA Champions League, salió a la luz que su madre es argentina y que por eso puede ser citado por Lionel Scaloni.

Incluso, cuando lleva un recorrido bastante importante en las selecciones juveniles de Alemania (acumula 30 partidos entre el equipo Sub 19 y la Sub 21), una de las tres opciones que tiene sobre la mesa para ser futbolista internacional (también puede ser llamado por Italia, dado que nació en Cagliari, la capital de la isla de Cerdeña).

Pero lo que no se sabía hasta entonces era de su simpatía por Boca, algo que llamó aún más la atención, al develar que nunca estuvo en la Argentina y que, encima, su madre es hincha de River. “Veo un poco de fútbol argentino, pero es difícil en Europa porque son muy tarde. Mi mamá es de River y yo soy de Boca, es medio una guerra”, dijo entre risas.

En la misma conversación que mantuvo con la cadena ESPN después del partido que disputó con el Brujas en el Estadio Metropolitano contra el Atlético de Madrid el último martes 24 de febrero por Champions, agregó: “No sé por qué soy de Boca, la Bombonera es muy linda, me encanta y también los jugadores que pasaron por ahí”.

Para cerrar, en cuanto a la posibilidad de jugar para la Selección Argentina añadió: ”Es un país muy lindo, no lo conozco, quiero viajar con mi madre. Puedo jugar para Argentina, pero ya veremos que pasa en el futuro. De momento, juego para Alemania”.

Nicolo Tresoldi intercambió camiseta con Julián Alvarez

Luego de lo que fue la derrota del Brujas vs. Atlético de Madrid por 4 a 1, Nicolo Tresoldi (que marcó uno de los goles de la ida que terminó con un marcador 3 a 3), a pesar de la desazón por la eliminación de la UEFA Champions League, tuvo su momento con Julián Alvarez, con quien intercambió algunas palabras, saludó y le pidió su camiseta.

En síntesis

  • El futbolista Nicolo Tresoldi nació en Cagliari y juega para la Selección de Alemania.
  • El delantero del Brujas disputó un partido de Champions en Madrid el 24 de febrero.
  • Lionel Messi no es mencionado, pero Tresoldi se declaró hincha de Boca Juniors.
