El día que Igor Tudor, nuevo DT de Tottenham, le dio la espalda a Cuti Romero

Tottenham confirmó la contratación de Igor Tudor como su nuevo entrenador interino, que llega con el objetivo inmediato de sumar puntos en una temporada para el olvido. Las vueltas del fútbol llevan al estratega croata a reencontrarse con Cristian Romero, a quien le bajó el pulgar en Juventus unos años atrás.

El capitán de los Spurs tuvo un paso fugaz por la Vecchia Signora, que lo compró en 31.5 millones de euros pero contó con él por apenas un puñado de entrenamientos. Uno de los responsables fue Tudor que, en su rol de asistente de Andrea Pirlo, le comunicó al zaguero que no iba a tener lugar en el primer equipo.

El equipo de Turin había comprado al Cuti en 2019, pero lo dejó cedido en Genoa hasta mediados de 2020. Cuando se sumó a las filas del gigante italiano, Pirlo y Tudor acababan de llegar para encabezar la pretemporada. Pese a haber hecho una gran temporada en el conjunto genovés, le explicaron que estaba lejos de ser una prioridad.

Es que la Juve todavía tenía en sus filas a Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, dos emblemas de la institución, y acababan de fichar a Matthijs de Ligt por una suma multimillonaria. Es por eso que el argentino tuvo que buscar nuevos destinos y recaló en Atalanta.

Cómo siguió la carrera de Cuti Romero

La decisión de marcharse de la Juventus, impulsada en parte por Igor Tudor, terminó cambiando la carrera de Romero. En Atalanta, se terminó transformando en el mejor defensor de la Serie A, lo que llevó al club de Bérgamo a comprar su pase en 17 millones de euros.

Años después, Tottenham pagó 52 millones por Cuti, que pisó fuerte en la Premier League para convertirse en un top mundial en su posición. Curiosamente, años después, Juventus averiguó condiciones para comprarlo nuevamente, aunque no hubo oferta formal. Ahora, afianzado como líder de los Spurs, se reencontrará con uno de los que le dio la espalda hace unos años.

Tudor iniciará su ciclo sin Cuti Romero

Si bien está claro que Romero seguirá en el 11 titular, Igor Tudor no podrá usarlo hasta el 10 de marzo. El zaguero estará nada más y nada menos que cuatro fechas fuera de las canchas por la tarjeta roja directa que recibió en la derrota de Tottenham ante Manchester United en Old Trafford..

El reglamento de la FA indica que cada expulsión directa equivale a tres jornadas de suspensión. Sin embargo, al tratarse de su segunda roja en la temporada, se le agregó un partido. De esta manera, se perderá choques clave ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace. Volverá recién los octavos de final de la Champions League.

