Tras criticar a Lisandro Martínez, Paul Scholes pidió a Cuti Romero para Manchester United: “Amo su carácter”

La tarjeta roja que recibió Cristian Romero en Tottenham ante Manchester United despertó múltiples críticas de hinchas y prensa. Sin embargo, no fue el caso de Paul Scholes. La leyenda de los Diablos Rojos se diferenció de Rio Ferdinand y no solo bancó al argentino, sino que lo pidió como refuerzo.

“¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta verlo jugar al fútbol. Está harto en los Spurs, ¿verdad? No quiere estar ahí“, deslizó el multicampeón inglés, dejando en claro que el campeón del mundo es de su gusto, y agregó: “Se está peleando con la afición, se está peleando con la directiva; creo que su cabeza se ha desconectado un poco“.

Posteriormente, Scholes exteriorizó sus ganas de que forme parte del plantel de Michael Carrick: “Me encantaría tenerlo en el Manchester United. Simplemente amo su carácter“.

Las declaraciones de Scholes sobre Romero son muy diferentes a su opinión sobre Lisandro Martínez, a quien demostró no tenerle confianza en la zaga titular. De hecho, el central zurdo salió a responderle luego de la victoria sobre Manchester City.

El DT del Tottenham bancó a Cuti Romero

Más allá de lo cara que le costó la expulsión a los Spurs, Thomas Frank salió a respaldar a Romero: “Creo que es un líder joven y está aprendiendo cada día. He dicho que uso el ejemplo de cuando yo tenía 30 años. Pensaba que estaba en la cima del mundo, pero no estaba ni cerca del nivel en el que estoy hoy en términos de liderazgo y comprensión de las cosas”.

“Cuando tenés un jugador que juega con tanta pasión y agresión, cosas como esa pueden suceder. Eso no quiere decir que no deba aprender de ello; por supuesto que necesita aprender de ello de cara al futuro”, concluyó el estratega.

Publicidad

Publicidad

Los 4 partidos que se perderá

La tarjeta roja a Cristian Romero no solo condicionó el partido del Tottenham, sino que también lo hará pagar consecuencias por un largo tiempo. El zaguero estará nada más y nada menos que cuatro fechas fuera de las canchas por su accionar en Old Trafford.

El reglamento de la FA indica que cada expulsión directa equivale a tres jornadas de suspensión. Sin embargo, al tratarse de su segunda roja en la temporada, se le sumará un partido extra. De esta manera, se perderá choques clave ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace.

DATOS CLAVE

Paul Scholes pidió el fichaje de Cristian Romero para el Manchester United tras su expulsión.

pidió el fichaje de para el Manchester United tras su expulsión. El defensor recibió cuatro fechas de suspensión por su segunda tarjeta roja de la temporada.

de suspensión por su segunda tarjeta roja de la temporada. Cristian Romero se perderá los partidos ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde El Chiringuito revelaron los dos argentinos que intentará fichar Real Madrid después del Mundial para acompañar a Mastantuono