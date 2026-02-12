El Tottenham acaba de despedir a su entrenador, Thomas Frank, a la vez que por segunda temporada consecutiva se encuentra en la zona baja de la Premier League. Ésta vez, incluso con riesgo real de meterse en puestos de descenso, ya que sólo se encuentra cuatro puntos por delante de la zona de relegación.

A eso hay que sumarle la situación con Cuti Romero, que salió a criticar a la dirigencia en reiteradas ocasiones, y que está siendo duramente atacado por la prensa local luego de su expulsión vs. Manchester United. Sin embargo, el argentino recibió el respaldo de Ange Postecoglou, quien liderara a los Spurs a su primer título en 17 años en 2025, solo para ser despedido antes de iniciar la nueva temporada.

“No son un gran club“, afirmó tajantemente Ange Postecoglou en su aparición en el podcast The Overlap. Aunque luego pasó a explicar los motivos por los que hizo dicha aseveración, y tienen mucho que ver con las críticas que hizo Cuti Romero por la falta de refuerzos de jerarquía en el plantel.

“No se termina de entender lo que están tratando de construir. Armaron un estadio increíble, tienen instalaciones de entrenamiento impresionantes, pero si miras el gasto y su estructura salarial del plantel, no son un gran club”, explió Postecoglou.

“Me di cuenta de eso cuando intentábamos fichar jugadores. No estábamos en el mercado por ese tipo de futbolistas. Al final de mi primer año quedamos quintos, y para ser realmente competitivos necesitábamos jugadores preparados para la Premier League”, relató el grecoaustraliano, que ganó la Europa League 2024/25 al frente de Tottenham, tras lo cual no le permitieron seguir al frente del equipo.

Postecoglou continuó revelando intimidades: “Pero no teníamos dinero. En ese momento miraba a Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo, Marc Guehi, era lo que dije que necesitábamos si queríamos pasar del quinto puesto. Nos dio para fichar a Dom Solanke, que me gustaba mucho, y tres adolescentes“.

“Y esos tres adolescentes son jóvenes jugadores excepcionales y creo que serán grandes jugadores para el Tottenham, pero no te van a llevar del quinto al cuarto y al tercer puesto. Desde el club decían que no podían competir en todos los frentes. Su lema es ‘to dare is to do’ [atreverse es hacer], está por todas partes, pero sus acciones son casi la antítesis de eso“, afirmó Postecoglou.

“El club, internamente, se sigue considerando uno de los grandes, pero la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan“. concluyó.

