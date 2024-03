La dura caída sufrida en su visita a Roma, 4-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, pusieron a Roberto De Zerbi a pensar que en Brighton no se trazó la mejor de las estrategias para afrontar la primera temporada de su historia con competencia internacional.

En la previa del duelo de Premier League ante Nottingham, en que el equipo de los argentinos Valentín Barco y Facundo Buonanotte buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas, el entrenador italiano puso de manifiesto esa preocupación y reclamó mejoras tanto a nivel organizativo, de entrenamiento, compromiso de los futbolistas como de nivel.

“Es diferente jugar un partido por semana a tres partidos por semana. Lo repetí muchas veces en ruedas de prensa a principios de temporada y tal vez no hemos estado preparados, no hemos organizado todo de la mejor manera. Si queremos competir a este nivel, hay que organizarse. No se puede pensar como la temporada pasada, ni como hace dos temporadas”, destacó.

“Es diferente en cuanto a cuántos jugadores hay que incorporar al equipo, es diferente en todo, el día libre, la organización del personal médico. Estamos pagando un precio muy, muy alto, porque es muy difícil aceptar la derrota en Roma. Es un verdadero dolor para mí, para el club, para los jugadores, pero tenemos que aceptarlo, aprender a decidir si queremos competir a un alto nivel o no. Si queremos jugar un solo partido por semana y los miércoles jugar al golf”, agregó.

De Zerbi reconoció que el es el primero que tiene que mejorar, por haber dado demasiado rodaje a algunos futbolistas, como Van Hecke, Dunk, Bill Gilmour, Pascal Gross e Igor; que llegaron con mucho desgaste a una instancia decisiva de la temporada. Pero también pidió el compromiso de todos los que forman parte del club. “Estoy seguro de que la próxima vez que Brighton juegue una competición europea, estaremos preparados para competir y organizar todo mejor”, concluyó.

¿Cuántos partidos lleva disputados Valentín Barco en Brighton?

Valentín Barco se incorporó al Brigthon recién después de disputar el Torneo Preolímpico de Venezuela con la Selección Argentina Sub 23 y hasta la fecha ha participado de apenas un encuentro, ingresando para jugar aproximadamente 10 minutos en el partido que terminó con derrota 1-0 ante Wolverhampton, por FA Cup.