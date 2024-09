Históricamente, el planeta dio a una infinita cantidad de futbolistas que brillaron con las camisetas de los clubes en los que jugaron durante sus respectivas carreras, como así también con sus seleccionados. Y uno de ellos fue Zinedine Zidane, el mítico francés que fue campeón del mundo en 1998.

Cuando aún dirigía a Real Madrid, Zizou se animó a vaticinar sobre un tema muy sensible en el ambiente futbolístico: el mejor jugador de toda la historia. Y el ex mediocampista ofensivo de Juventus no habló de Diego Maradona, de Pelé, Michel Platini o Lionel Messi. Para el nacido en Marseille, el más grande es Cristiano Ronaldo.

En 2017, Zidane llenó de elogios al portugués que venía de ganar el Balón de Oro, imponiéndose por sobre Messi, con quien tuvo una rivalidad histórica cuando ambos militaban en LaLiga. “Cristiano es el mejor jugador de la historia del fútbol, hay muchos que han hecho historia pero lo que ha hecho él ninguno lo ha hecho, los datos están ahí, es impresionante por eso pienso que sí”, confesó el francés cuando tenía 45 años.

En la actualidad, el oriundo de Madeira alcanzó los 900 goles en toda su carrera, y lo hizo en el partido donde Portugal derrotó por 2-1 a Croacia por la UEFA Nations League. Cabe destacar que con ese tanto logró despegarse de Messi en la pelea por el máximo goleador a nivel mundial, donde el rosarino acumula 838 tantos.

Cristiano Ronaldo, para Zidane, es el mejor jugador de la historia. (IMAGO)

Zidane comparó su carrera con la de Cristiano Ronaldo

En aquella oportunidad, cuando el ex mediocampista de Real Madrid se refirió a la grandeza de Cristiano Ronaldo, también se animó a comparar sus carreras. Y lo hizo en un tono irónico.

“Si me preguntas por mí, claramente yo era mejor”, afirmó entre risas. “Sabéis lo que pienso, mejor Cristiano con diferencia, pero yo he hecho una buena carrera también”, añadió Zizou con algo de ironía y una sonrisa gigante.