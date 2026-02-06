Gremio anunció el fichaje de Juan Nardoni: los millones que recibe Racing y todos los detalles

Después de varios días de negociación, la operación llegó a buen puerto: Juan Ignacio Nardoni se convirtió en nuevo refuerzo de Gremio. Las negociaciones se dilataron un tanto más de lo esperado pero el desenlace fue positivo y todas las partes implicadas se beneficiaron con el acuerdo final. De esta manera, Racing pierde a un titular indiscutido pero recibe una buena suma de dinero a cambio.

El todoterreno era una pieza fundamental en la mitad de la cancha habitual que diagramaba Gustavo Costas, pero este mercado de pases fue la oportunidad que encontró para un salto en su carrera futbolística. Un destino como Brasil cumplió con todas sus pretensiones, la oferta sedujo a Diego Milito y también se vio beneficiado Unión de Santa Fe, que mantenía un porcentaje de su ficha.

Lo cierto es que, según se informó de forma oficial, Nardoni es nuevo jugador de Gremio por 8 millones de dólares por el 80% del pase. De esta manera, el volante mixto que era de la Academia ahora pertenece al Tricolor, que anunció su arribo en las próximas horas. Juan Ignacio viaja el lunes, se realiza la revisión médica y estampa la firma de su nuevo contrato con vigencia hasta 2029.

Hay varios ítems a tener en cuenta: de esta sustancial cifra primero se le deben descontar los impuestos y, sobre el neto, Racing debe abonarle al Tatengue un 30%. Por otro lado, hay una particularidad en el pacto que marca que del 20% del pase que no entra en la operación, Racing conservaría un 14% y Unión un 6%, manteniendo así cantidades menores pero en igualdad de diferencias.

Otra cuestión clave dentro de este flamante convenio, es que los dos millones de dólares extra por objetivos deportivos son para Racing. Ese asterisco es fundamental ya que llevaría la cifra a un total de 10 millones, pero este último ingreso solamente sería con destino hacia las arcas financieras del conjunto de Avellaneda, que fue el que llevó a cabo las negociaciones con Gremio.

El ciclo de Nardoni en Racing

Luego de su llegada procedente de Unión de Santa Fe en 2023, Juan Ignacio Nardoni disputó un total de 126 partidos oficiales con la camiseta de Racing, entre los que convirtió 5 goles y repartió 7 asistencias. Además, durante su estadía conquistó 3 títulos, siendo uno doméstico y dos internacionales: Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Juan Nardoni, durante su estadía en Racing.

