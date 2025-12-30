Jugadores fuera por 2 minutos: la nueva regla que FIFA podría implementar para el Mundial 2026

Seis meses restan para el inicio de la Copa del Mundo, tiempo que parece no ser suficiente como para que mayores cambios reglamentarios sean introducidos en el deporte y modifiquen la competencia de cara a una competición tan importante. Sin embargo, dos reglas clave podrían ser introducidas de cara al Mundial 2026 y tendrían un importante impacto en el juego.

Mientras una de ellas es el ‘Offside Wegner’, que cambiaría radicalmente la forma en que se cobra dicha infracción, la otra sería incluso más polémica y directamente apunta contra la pérdida de tiempo. Y es que lo que se propone es que, si un jugador necesita asistencia médica durante el partido, éste se va obligado a salir del campo por un mínimo de dos minutos luego de recibirla.

Buscan reducir el tiempo que se pierde por la asistencia a jugadores durante los partidos. (Getty)

Actualmente, la regla señala que un jugador que recibe asistencia debe salir del campo y puede reingresar recién cuando el árbitro se lo permita, lo cual suele ser apenas segundos tras dejar el terreno de juego. Esto claro, si quien le hizo una infracción no recibió una amarilla o si el futbolista en cuestión no es un arquero. En ambos casos, no hace falta que el jugador se retire del campo.

El objetivo es reducir el tiempo perdido por el ingresos de los asistentes médicos a jugadores que simulan estar golpeados y necesitar la asistencia de los profesionales. Pero quedaría a interpretación del árbitro, ya que su decisión de amonestar o no a un infractor tomaría aún mayor relevancia en el encuentro.

La regla se probó en la Copa Árabe y se analizará en febrero de cara al Mundial 2026

Esta nueva reglamentación estuvo presente en la Copa Árabe de Naciones, recientemente conquistada por Marruecos y disputada durante el mes de diciembre. A priori, tuvo reacciones positivas, aunque deberá ser analizada con detenimiento antes de ser introducida en el Mundial 2026.

Los árbitros tendrían un rol aún más importante con esta nueva regla. (Getty)

Y es algo que se tratará en la reunión de febrero próximo de la International Football Association Board (IFAB), la entidad encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial. Habrá que ver si se acepta para la Copa del Mundo o se deja pasar la competición y se prueba a partir de la próxima temporada.

En cualquier caso, tanto esta reglamentación como la del nuevo formato para el offside serán dos temas a seguir bien de cerca en la previa del máximo torneo del fútbol mundial.

