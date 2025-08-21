Fue campeón junto a Messi en Barcelona, llegó a costar 70 millones y jugará en un campeón de la Copa Libertadores

Restan poco para que finalice el mercado de pases en Europa, como así también en varios países de Sudamérica. El 31 de agosto, en el Viejo Continente será el último día para que dejen de realizarse transferencias, mientras que en Brasil será el 2 de septiembre. Y justamente, un ex compañero de Lionel Messi en Barcelona se marchará hacia el país pentacampeón del mundo para volver a jugar en un campeón de la Copa Libertadores.

A lo largo de las últimas horas, Gremio acordó la llegada de Arthur Melo por un año a préstamo y sin opción de compra. Sin lugar en Juventus, que lo había cedido hacia Girona, el mediocampista de 29 años regresará al club de Porto Alegre con el que ganó la Copa Libertadores en 2017.

El futbolista afrontó 942 minutos en la última temporada, todos en Girona, tratará de recuperar el nivel que lo llevó a tener una cotización de 70 millones de euros, la más alta en toda su carrera, y que lo depositó en las filas del Blaugrana, donde ganó la Supercopa de España y LaLiga junto a Messi.

Durante las próximas horas, el nacido en la ciudad de Goiânia sellará el acuerdo formal, ya que hasta el momento solamente está todo apalabrado entre los clubes. Una vez que llegue a Porto Alegre, el volante se dirigirá hacia Arena do Grêmio para estampar la firma en su contrato y ponerse a disposición del entrenador Mano Menezes.

Arthur Melo en su paso por la Fiorentina.

Los títulos de Arthur Merlo

Título Club / Selección Año Copa de Brasil Grêmio 2016 Copa Libertadores Grêmio 2017 Campeonato Gaúcho Grêmio 2018 Supercopa de España FC Barcelona 2018 Primera División de España FC Barcelona 2019 Copa América Selección de Brasil 2019 Supercopa de Italia Juventus 2020 Copa Italia Juventus 2021

Publicidad

Publicidad

ver también El comunicado de CONMEBOL tras los violentos incidentes en Independiente vs. U de Chile: “Se actuará con firmeza”