La mención sobre Boca del Racing de Estrasburgo por su nuevo refuerzo

Racing de Estrasburgo se reforzó con otro argentino. Desde el mes de febrero que acaba de comenzar, el entrenador inglés Gary O’neil, además de Joaquín Panichelli y Valentín Barco, ahora también podrá contar, para lo que resta de la Ligue 1 y de la UEFA Conference League, con el defensor central Aaron Anselmino.

El oriundo de Chapaleufú, La Pampa, jugó los primeros seis meses de la temporada en el Borussia Dortmund (sumó 10 partidos entre la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League). A pesar de alguna complicación física se había ganado la confianza del técnico Niko Kovač, pero el Chelsea, dueño del pase del futbolista en cuestión, decidió recuperarlo para cederlo a su club hermano en el campeonato francés (tanto el Chelsea como el Racing pertenecen a la empresa Blue Co).

Y al respecto de lo que fue su incorporación en las últimas horas, el Racing de Estrasburgo realizó una serie de publicaciones para anunciar su llegada, entre las que se destaca una en la que hizo mención a Boca Juniors, equipo en el que Aaron Anselmino se formó como jugador y dio sus primeros paso en primera división.

”De Boca a Estrasburgo”, es la descripción del posteo del elenco galo, en la que también se pueden apreciar dos imágenes. De un lado se lo ve a un pequeño Aaron Anselmino con la camiseta que Boca uso en el 2013, y del otro, una actual del zaguero ya con la casaca de su flamante equipo.

Vale mencionar que los otros dos argentinos también pasaron por Boca. Valentín Barco es un producto de las divisiones inferiores del conjunto azul y oro y llegó a jugar 35 partidos en el primer equipo, mientras que Joaquín Panichelli también tuvo su experiencia por las formativas del Xeneize, además de su paso por River y Racing de Córdoba.

Publicidad

Publicidad

Aaron Anselmino ya podría debutar este jueves por la Copa de Francia

ver también La dedicatoria especial de la Ligue 1 y del Racing de Estrasburgo para Valentín Barco

ver también En Francia destacan a Joaquín Panichelli a pesar del penal que falló vs. PSG

Este jueves 5 de febrero el Racing de Estrasburgo se enfrentará al Mónaco por los Octavos de Final de la Copa del Francia, por lo que se presenta como la oportunidad para que Aaron Anselmino haga su estreno. De lo contrario, el choque con Le Havre por la Ligue 1 del domingo 8 se propone como otras de las chances cercanas para el debut.

En síntesis