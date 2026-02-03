La dedicatoria especial de la Ligue 1 y del Racing de Estrasburgo para Valentín Barco

Valentín Barco es una de las principales figuras del Racing de Estrasburgo y de la Ligue 1. Tanto es así, que desde su arribo, Les Bleu et Blanc ya no piensan solo en la permanencia, sino en participar de competiciones internacionales. Así lo lograron para la actual campaña en la que se quedaron con el primer lugar de la Fase de Liga de la Conference League, al mismo tiempo que buscan hacerse con uno de los cupos de la Europa League de la próxima temporada.

Desde su llegada (procedente del Sevilla, en donde solo jugó 9 partidos), el Colo suma 41 presencias. Además, en el curso 25/26, con 1988 minutos (no jugó contra el PSG el último fin de semana por acumulación de tarjetas amarillas), es el tercer jugador con más participación de su equipo, solo por detrás del arquero Mike Penders (2561) y de su compatriota Joaquín Panichelli (274).

Por semejante presente, ya se escuchan rumores de que la próxima temporada pegará el salto a un equipo grande. El más probable es el Chelsea de la Premier League de Inglaterra, puesto que el propietario Blue Co también tiene injerencia en Racing de Estrasburgo. Pero también, desde Alemania, aseguran que el Bayern Munich lo tiene en su órbita para el mercado de pases de mediados del 2026.

Por este panorama que lo exhibe como una de las joyas del campeonato francés, tanto la Ligue 1 como el propio Racing de Estrasburgo celebraron el primer año del ex Boca en territorio galo. ”Un año de Valentín Barco en Estrasburgo”, tuiteó la cuenta oficial del certamen, mientras que el club posteó: ‘‘Tal día como hoy el año pasado Valentín Barco fichó por el RC Estrasburgo”.

Ambos usuarios hicieron mención a lo que fue la primera convocatoria de Barco el 2 de febrero del 2025 para el encuentro de la fecha 20 con el Stade Rennes. El debut en el campo de juego sería tres días más tarde contra el Angers en la derrota 3 a 1 en los Octavos de Final de la Copa de Francia, en tanto que en la Ligue 1 hizo su debut el 9 de febrero en la victoria 2 a 0 al Montpellier.

Por cierto, su estreno en la red fue contra el Auxerre el 29 de octubre por la décima jornada del torneo doméstico. Fue triunfo 3 a 0 y ese día también aportó una asistencia.

Valentín Barco ya tiene más partidos en el Racing de Estrasburgo que en Boca

Valentín Barco ya puede decir que Racing de Estrasburgo es el club con el que más se lo puede emparentar, puesto que es con el que más partidos jugó en primera división. Ya acumula 41 presencias entre la Ligue 1, Copa de Francia y la Conference League, mientras que en Boca sumó 35 partidos entre el campeonato local, la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

