El movimiento de mercado del Atlético de Madrid que podría afectar a Julián Alvarez

En el Atlético de Madrid se habló de refuerzos en el mercado de pases de enero del 2026, para ver si de esa manera obtenía nuevas variantes para el esquema de Diego Simeone, en función de intentar repuntar los números que registró en un primer tramo de la temporada bastante irregular entre LaLiga y la UEFA Champions League.

No obstante, a pesar de que en los primeros días del año nuevo sufrió otro revés con la eliminación en la Semifinal de la Supercopa de España a manos del Real Madrid, la directiva del Colchonero no solo que no se movió para sumar caras nuevas al conjunto comandado por el Cholo Simeone, sino que se desprendió de uno de sus máximos asistidores en la vigente campaña.

Se trata de Giacomo Raspadori (que llegó al Atleti hace tan solo 6 meses), que sonaba para la Roma (a donde finalmente no arribó, debido a que temía no tener lugar en la competencia con Paulo Dybala y Matías Soulé), pero que finalmente se acoplará a la Atalanta, en una operación definitiva que al Atlético de Madrid le dejará en sus arcas una cifra que ronda los 23 millones de euros.

El italiano, que se proyecta como mediapunta y como extremo izquierdo, deja como únicas opciones en sus puestos a Nicolás González, Thiago Almada, Alex Baena y Antonie Griezmann, quienes seguirán acompañando en la ofensiva a un Julián Alvarez que precisa de colaboración para mejorar sus custionadas estadísticas (acumula 11 goles y 5 asistencias en 25 partidos en lo que va del curso 2025/2026).

Conor Gallagher también se encamina a ser una de las salidas del mercado de enero para el Atlético de Madrid

En esa misma línea de la tendencia de egresos, el que se sumaría a las bajas para el Atlético de Madrid sería Conor Gallagher. El mediocampista inglés, que aterrizó en el Estadio Metropolitano junto a Julián Alvarez a mediados del 2024 procedente del Chelsea, retornaría a la Premier League, pero en este caso para vestir la camiseta del Tottenham Hotspur.

El jugador de 25 años viajó a Londres durante el lunes 12 de enero (mientras el resto de los integrantes del plantel del Atleti se preparaban para el choque de este martes con el Deportivo La Coruña por la Copa del Rey) para coordinar las cuestiones relacionadas con su contrato y con la revisión médica. De no mediar imprevistos, estará sellando su retorno al Reino Unido en las próximas horas.

En síntesis

Giacomo Raspadori fue transferido al Atalanta por cerca de 23 millones de euros.

Julián Alvarez registra 11 goles y 5 asistencias en 25 partidos esta temporada.

Atlético de Madrid no concretó refuerzos tras la eliminación en la Supercopa de España.