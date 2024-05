Desde hace 10 años, Gibraltar, un pequeño país ubicado en la península Ibérica pero que pertenece al Reino Unido, fue reconocido por FIFA para competir a nivel internacional tanto con su selección como con su propia liga.

Facundo Álvarez, delantero argentino surgido de las divisiones de inferiores de Lanús y con un paso por Arsenal de Sarandí, es uno de los que está jugando actualmente en este país. En diálogo con Bolavip contó cómo es jugar allí y las particularidades que tiene este lugar.

–¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

-Arranqué en Talleres de Berrotarán, el club de mi pueblo natal, a los 5 años. A los 11 pasé a Estudiantes de Río Cuarto, que era un club que iba creciendo mucho y a los 14 me fui por primera vez a inferiores de AFA, a Lanús, donde estuve 4 años, desde octava a cuarta. Cada vez que hablo de Lanús me encantaría volver, fue una casa y familia para mí. Obviamente al principio me costó adaptarme, era muy chiquito, dejás un montón de cosas que al final no sabés que va a pasar. Lanús me formó como futbolista y como persona. Una vez que quedé libre en cuarta pasé a Arsenal.

–¿Cómo fue tu paso por Arsenal? Lo agarraste en un gran momento

-Estuve en Reserva y Primera, ahí agarré una época muy buena para el club. Llegué en 2012, que fue uno de los más fuertes de su historia. Ahí tenía 18 años y quería jugar, pero con el pasar de los años me fui dando cuenta de los jugadores que tenía delante. Aprendí muchísimo del cuerpo técnico y de mis compañeros, como Juan Pablo Caffa, Hugo Nervo, Licha López, Carbonero, Marcone, Benedetto, que en ese momento era suplente.

–¿Se veía el potencial de Benedetto ahí?

-El Pipa jugaba mucho conmigo en Reserva porque iba mucho al banco y lo bajaban para sumar minutos. Sacaba mucha diferencia en la categoría, se veía el potencial que tenía. En ese momento no pensaba que iba a llegar tan lejos, y ahora me pongo a pensar que jugó conmigo y es una cosa de locos.

–¿Alfaro fue uno de los mejores técnicos que tuviste?

-Sí, porque hacía fácil lo difícil, era muy estudioso y muy práctico. Estaba en cada detalle y es muy ganador, le da igual con qué equipo juegue, sale a ganar en cada cancha. Tiene su estrategia, por ahí escuchaba que decían que no jugaba un buen fútbol, pero yo estando dentro y aprendiendo un poco de él, veía que se adecuaba a lo que tenía y le jugaba de igual a igual a cualquier equipo.

-¿Qué se sentía formar parte de ese plantel de Arsenal?

Es como que en ese momento al estar rodeado de esos jugadores llega un momento en el que te acostumbras, después a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que lo que viví fue algo muy lindo y muy bonito. Yo estoy en la mitad de mi carrera y ahora lo veo de otra manera, sería lindo en unos años volver y retirarme en mi país o tener la oportunidad que no tuve. Quiero seguir preparándome para ver hasta dónde puede llegar mi carrera. Quién dice que en el día de mañana me pueda tocar la oportunidad que no tuve.

Facundo Álvarez en su paso por Arsenal. (Foto: Archivo).

–Tras no debutar en Arsenal pasaste a Deportivo Armenio, ¿Cómo se dio ese cambio?

-No iba a tener minutos entonces decidí junto a mi representante intentar dar un paso hacia abajo para volver a subir. Ahí estuve un año y medio, logré jugar Copa Argentina con equipos de primera y me llevo que tuve esa oportunidad. De ahí ya pasé al fútbol de Brasil.

–¿Cómo fue tu paso por Inter de Santa María de Brasil?

-Llegué por medio de un compañero de Lanús que me recomendó y yo quería salir del país para intentar algo diferente. El fútbol te va llevando y te van saliendo oportunidades, así que quise ir a probar esa vida. Es muy raro dónde me tocó ir, muy diferente, porque al ser tan grande Brasil primero tiene los Estaduales y después los Brasileiraos. Mi equipo solamente jugaba los estaduales y por eso solamente estuve 6 meses. No me tocó jugar con ningún grande porque estábamos en la segunda división del estadual.

–¿Cómo se da el paso y cómo fue la experiencia en Liga de Loja?

–Tuve un breve paso donde empezaron las malas experiencias para mí en el fútbol. Cuando estaba en Brasil tuve un encontronazo con un agente brasileño, había hecho una buena temporada, me prometieron cosas y después no se dieron. Estuve seis meses sin jugar, me tocó ir a Ecuador a Liga de Loja, en un momento en el que estuve tres meses sin cobrar porque el club estaba mal económicamente. Me tocó estar en el momento en el equipo bajó de categoría, y estaba cada vez peor cuando me tocó estar. Ni siquiera me tocó competir, entonces por un ex compañero, me fui a República Dominicana. Tuve un año desastroso que salí un poco del mapa por estas cosas que tiene el deporte.

–Luego volviste a tu ciudad…

-Casi que dejo el fútbol, de todas las malas me tocó una buena, con personas buenas que me trajeron a jugar a España.

Facundo Álvarez en su paso por Inter de Santa María. (Foto: Archivo).

-¿Por qué estuviste cerca de dejar el fútbol?

-Muchas cosas me llevaron a pensar eso. Primero lo que pasó en Brasil, estar seis meses parado, irme a Ecuador, pasar eso de Liga de Loja. Después ir a República Dominicana que era un fútbol muy nuevo, poco profesional y con poco dinero, encima no tenía mucha vidriera. Al final quieras o no ya era un año y medio de muchas cosas negativas en el fútbol y el refugio que encontraba era volver a mi casa. Volví a la liga de mi pueblo para jugar en Talleres de Berrotarán.

–Ahí volviste a encontrarte con el fútbol…

-Volví a mi casa, con mis amigos, mi familia, me sentí refugiado. Me dieron ese amor que no tenía desde que me fui a los 14 años. Hay muchas cosas negativas de por medio que no lo sabe mucha gente. Fue un año y medio de muchas malas decisiones y malas cosas, pero llegó un momento en el que decís ‘esto es para mí’ y por suerte volvió a salir el sol.

–¿De dónde era la gente que te llevó a España?

-Fue gente de Buenos Aires que yo tenía contacto, hoy en día ayudan mucho a los futbolista que no tienen equipo y los hacen entrenar en centros de entrenamientos. Estuve dos meses, tuve un viaje fugaz a China y después seguí en contacto con ellos, que me trajeron para acá porque me podía hacer rápido la ciudadanía.

–¿Cómo fue tu etapa en España?

-Pasé por tres clubes y llegué a jugar Copa del Rey con Villanovense, mi último equipo. Fueron pasos por la Tercera División y Segunda Ref. Cuando llegué llegó el Covid, tuve un año complicado pero lo tomé diferente porque le pasaba a todo el mundo. Estuve 4 años en España y pude competir en 3.

–¿Pasaste todo 2020 solo en España?

-Sí, fue difícil pero de todas las malas que me habían pasado no la veía tan mala. Además, estaba en juego mi ciudadanía e imaginaba que en algún momento iba a volver todo. La pasé peor en otros lados que acá.

–¿Dónde fue el lugar en el que peor la pasaste?

-En donde peor la pasé fue en Ecuador, sin dinero, sin cobrar y sin que me libere el club. Firmé un contrato que no me pagaron y tampoco tenía una seguridad, era incertidumbre en todo momento.

Facundo Álvarez en su paso por Socuéllamos de España. (Foto: Archivo).

–¿Qué te dejó el paso por España?

-De momento, los mejores recuerdos de los últimos tiempos. Además del fútbol que es muy competitivo hay muy buena gente y es un fútbol pasional como el nuestro, como el argentino. Todo el mundo habla el mismo idioma, en ningún momento te vas a quedar sin cobrar porque tenés la AFE que te respalda con cada contrato. Acá solamente tenés que enfocarte en tu trabajo y en el equipo en el que estás. Te sentís profesional porque nunca me hizo falta nada.

–¿Cómo se dio tu paso al fútbol de Gibraltar?

-Estoy firmado con un agente español que me ayuda mucho y este fútbol me lo venía nombrando mucho, tanto como el de Andorra. Es una liga nueva, que económicamente está muy bien y te da la posibilidad de jugar competencias europeas. En el club en el que estoy clasificamos a la Pre Conference League, entonces quieras o no te seduce por ese lado. Además sigo acá por España, entonces lo quería probar porque eran 6 meses de contrato, fue una buena experiencia con una vida diferente.

–¿Gibraltar es un país bastante particular?

–Es algo rarísimo, es un país y a veces no te das cuenta. En cuanto al fútbol, es una liga muy nueva, tiene sus pro y sus contra, están creciendo ellos a nivel fútbol y selección, están tratando de traer jugadores de mayor jerarquía para su liga e intentar potenciarla año a año.

-¿Cómo es la liga?

–Al ser un país tan chiquito, tenés solamente tres estadios porque no hay más lugar para construir. Nosotros entrenamos en España y jugamos en Gibraltar, es todo muy loco.

–¿Vos seguís viviendo en España?

-Sí, a Gibraltar puedo ir en auto o caminando, porque mi departamento está a 700 metros de la frontera, que es un peaje. Cuando juego o entreno en Gibraltar, paso la frontera con el DNI y luego tengo que pasar la pista de avión caminando para ir al estadio. Vemos como aterrizan y despegan los aviones, hay momentos en los que no escuchás nada por el ruido de los aviones. Si te ponés a verlo, es muy bonito.

–¿Te gustaría seguir en Gibraltar?

-Vamos a ver, ahora voy a volver a Argentina y de momento quiero descansar. Por suerte tengo a mi representante que es de confianza y valoro tenerlo. Quiero estar por lo menos un mes y ver qué pasa, hay cosas habladas pero nada en concreto.

Facundo Álvarez en su actual equipo, el FC Bruno’s Magpies. (Foto: Archivo).

–¿Convivís con los otros argentinos del plantel?

-Eso lo decide cada uno por contrato, yo vivo solo. Después el Pibe Pereira, que es un chico que se vino a los 15 años de Argentina, está juntado y vive en Marbella, que está a 40 minutos en auto. Después el otro, Sebastián Díaz, ya terminó su contrato y vivía en piso compartido.

–Cuando llegaste a Gibraltar, ¿Tus compañeros sabían algo de Argentina?

-Sí, tienen mucha idea. Es más, el otro día en Gibraltar me encontré a un cordobés en un mercado porque trabajaba ahí, estamos en todos lados, ja. Conocen mucho además de Messi y Maradona, saben de nuestro fútbol, de los jugadores, conocen las costumbres, conocen todo. Somos queridos.

–¿Cómo llevas las costumbres en España?

-Con el asado la llevo mal porque es muy complicado encontrar una casa con asador, estoy en búsqueda de eso. Es muy raro que en departamentos te dejen tener asadores, entonces no la llevo bien. Ahora encontré un grupo de amigos argentinos en donde vivo y hay bastantes campings, así que intentamos ir una vez al mes a comer un asado. Después tema mate, es mi compañero, vivo tomando mate, por suerte se consigue yerba en todos lados. Dulce de leche hay, pero no son 100% nuestros, entonces no me gustan tanto.

–Siendo cordobés, el fernet también te debe acompañar…

-No, el fernet hay que conseguirlo por internet porque acá suele estar el italiano, que no es lo mismo para mí. Obviamente intento cuidarme y no tengo mucho tiempo de salir, pero siempre y cuando puedo darme un gusto intento tomar un fernet aunque es difícil conseguir el argentino.

–¿Le has hecho probar el mate o fernet a tus compañeros?

-El mate sí, en el Villanovense de España de los 23 o 24 que éramos, 3 o 4 se compraron mate y termo. En el vestuario era muy bonito porque compartíamos mate todos los días, parecía un vestuario argentino. Acá en Gibraltar es más difícil, se nota que los jugadores no son argentinos.

Facundo Álvarez en Villanovense. (Foto: Archivo).

–¿Cómo te llevas con el idioma en Gibraltar?

-Tengo un entrenador inglés que es de Manchester y los entrenadores de ahí son muy cerrados para hablar, imaginate que a veces hasta a los de Gibraltar les cuesta entenderlo. Es como que uno de Buenos Aires vaya a un barrio de Córdoba y no entienda si le hablan rápido. Intento aprender el inglés porque se habla mucho, pero la mitad del país habla español. Mis compañeros que son de Gibraltar hablan los dos idiomas igual, entonces te ayudan.

–¿No tuviste problemas con monos en Gibraltar?

-Como está el peñón hay una selva que es muy bonita y hay muchísimos monos que están en la reserva. Hay un tour que podés hacer y los podés ver, pero no bajan a la ciudad. Como lo tengo cerca, todavía no fui a la reserva y conocerlo, porque es como todo, si lo tenés, no lo valorás tanto. Como se que lo voy a tener cerca en algún momento iré. Me dijeron que si voy tenga cuidado con la mochila y el mate porque son muy de robar y son curiosos que quieren agarrar lo que tenés.

–¿Qué haces en un día libre en Gibraltar?

-No solo paseo por acá, porque tengo cerca también en Cádiz y Málaga, que tengo playas espectaculares. Siempre tengo algo para hacer, me voy mucho para esos lugares, dependiendo de lo que tenga ganas y de cómo acompañe el día. Lo único que no conozco son los monos, ja.

Hincha de Boca, a pesar de la diferencia hora y de la distancia, el cordobés intenta estar presente, y no solo eso, sino que cuando se encuentra en Argentina hace lo posible por ir a alentarlo en La Bombonera.

-¿Cómo hacés para seguir a Boca?

-Con el fútbol se pierde un poco el fanatismo, pero no dejo de verlo y seguirlo e intento ir a la cancha cuando voy para allá. Ahora voy a estar 26 días en el país, lo que más me interesa es ver a la familia y por suerte tengo programado comer 14 asados por lo menos.

En sus primeros meses en Gibraltar, el volante por izquierda aportó una gran cuota goleadora en su equipo gracias a un pedido de su entrenador, y es por eso que es uno de los máximos goleadores argentinos en lo que va del año a nivel clubes, con 8 goles en 10 partidos.

–¿Sabías que sos uno de los máximos goleadores argentinos en el año?

-No lo sabía, es verdad que en Villanovense jugué poco y acá jugué mucho. Es un buen dato. Acá hice más goles porque el entrenador me pide que haga muchas diagonales a la espalda de los centrales y me tocó estar muchas veces mano a mano. Si sabía este dato pedía patear penales, porque no patee ninguno, ja. Me gusta mucho hacer goles.