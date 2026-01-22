En España no perdonan a Julián Alvarez tras su partido con Galatasaray: ”Es alarmante”

Julián Alvarez sumó uno más a su racha de partidos sin convertir en el Atlético de Madrid. Ya son siete las presentaciones consecutivas en las que no dice presente en el marcador: Valencia, Girona, Real Sociedad, Real Madrid (Semifinal de la Supercopa de España), Deportivo La Coruña (Octavos de Final de la Copa del Rey), Alavés y, el más reciente, Galatasaray por la fecha 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Por lo que es lógico que las críticas le lluevan en España por parte de la prensa y de los hinchas al delantero de la Selección Argentina, que congeló sus números en 11 anotaciones y 5 asistencias (sobre 28 compromisos) en lo que va de la temporada con el elenco colchonero.

“Julián Álvarez aún no está en su nivel. La diferencia, tan sustancial, la ejemplificó la ocasión en la que estrelló su disparo en un lateral de la red“, describió el diario Marca (que lo calificó con un 5), sobre uno de los acercamientos que tuvo el futbolista en cuestión en el inicio del duelo con el conjunto turco que terminó 1 a 1 y que complicó las aspiraciones del Atleti de esquivar la instancia de los Play Off.

En esa misma línea, Diario AS, reflejó: “Poco de Julián. El atacante no marca un gol desde el 9 de diciembre. Contra el Galatasaray ha generado cuatro remates, pero se fue diluyendo”. Y además, agregó una estadística para graficar el bajo rendimiento de la Araña: ”Lo especialmente alarmante es el dato de los 18 balones perdidos“.

Por otro lado, para el Desmarque, Julián ”fue de más a menos”. Y agregó: ”Empezó muy activo con ese remate al lateral de la red que ilusionó, pero terminó desaparecido entre la defensa turca hasta ser sustituido en el minuto 73 por Nico González. No termina de romper su mala racha de cara a puerta en este 2026″.

Julián Alvarez necesita volver al gol para no perder terreno en la Selección Argentina

No hay dudas de que Julián Alvarez será uno de los delanteros de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, lo que sí puede pasar es que pierda su lugar como titular, puesto que su principal competidor por un lugar en el once, Lautaro Martínez, está teniendo un presente mucho mejor con 15 tantos y 4 asistencias en la vigente campaña.

Los próximos intentos de la Araña por buscar despejar los nubarrones serán frente al Mallorca este domingo 25 de enero por la fecha 21 de LaLiga y el choque con el Bodo/Glimt el miércoles 28 por la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

En síntesis

Julián Álvarez acumula 7 partidos consecutivos sin convertir goles con el Atlético de Madrid.

9 de diciembre fue la fecha de su último gol oficial con el equipo colchonero.

18 balones perdidos ante Galatasaray fue el dato calificado como alarmante por Diario AS.