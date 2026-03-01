El dato que revela la probabilidad exacta de que el Tottenham de Cuti Romero descienda de la Premier League

El Tottenham sigue en caída libre. Cristian “Cuti” Romero y compañía caminan cada vez más por la cornisa. Lo que al principio parecía una simple mala racha, hoy es una cruda realidad que aterra a los hinchas, que hace tiempo se olvidaron de los puestos de arriba y utilizan la calculadora mirando la zona del descenso. Y para colmo, traer caer este fin de semana contra Fulham, los datos no son nada optimistas con respecto a su futuro.

Si el fantasma de la Championship (2° división inglesa) parecía sobrevolar sobre los pasillos del club, aquello que terminó de confirmarlo fue un estudio de Polymarket Sports, sitio especializado pronósticos deportivos. ¿Qué indica? Marca que los Spurs tienen actualmente un 20% de probabilidades de irse al descenso. Increíble, pero real.

Con el duelo ante Fulham, Tottenham sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó estancado en el 16° puesto de la tabla, con 29 puntos, a tan solo cuatro unidades del West Ham (18°), que hoy marca el primer escalón de la zona roja. Aunque parece complicado que puedan escapar de ella, ya que apenas han sumado tres unidades en lo que va de 2026.

Tottenham lucha por la permanencia en la Premier League (Getty Images).

Ante la crisis deportiva, la dirigencia intentó dar un volantazo despidiendo a Thomas Frank para apostar por el croata Igor Tudor. Sin embargo, en sus primeros encuentros al mando, el exentrenador de la Juventus no está pudiendo cambiar el chip del plantel.

El fixture del terror

Con solo 10 fechas por disputarse para intentar salvar la categoría, el margen de error de Tottenham parece nulo. El tema es que el calendario está lejos de ser calmo: incluye paradas ante Liverpool y Chelsea, además de tener que afrontar una “final anticipada” por la permanencia frente al Nottingham Forest (actualmente 17°), un rival directo.

En medio de esta pesadilla local, asoma la ironía de la temporada. Mientras el equipo agoniza en la Premier League, en 10 días deberá ponerse el traje de gala para enfrentar al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League. Dos caras de una misma moneda para un conjunto que puede aumentar sus probabilidad de campeonar en Europa, como también las chances de perder la categoría.

Datos clave