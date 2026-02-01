Franco Mastantuono se retiró silbado por los hinchas en Real Madrid vs. Rayo Vallecano: “Que poquito duró la estafa”

En el marco de la fecha 22 de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibió a Rayo Vallecano con el objetivo de sumar una victoria que le permita no perderle pisada a Barcelona en la lucha por el primer puesto del campeonato.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Álvaro Arbeloa, decidió que nuevamente el argentino Franco Mastantuono sea titular, tal como ocurrió en las últimas presentaciones del equipo tanto por el certamen doméstico como por la Champions League.

Más allá de la confianza que le dio el DT, el rendimiento del argentino no fue el mejor, y es por eso que con el resultado 1 a 1, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo. Allí fue silbado por los hinchas en reprobación al nivel que tuvo.

Tweet placeholder

Además, en las redes sociales también apuntaron contra el ex River. Esto se debe a que en las últimas titularidades no cumplió que tienen los hinchas con él y le marcaron la cancha en cuanto a la exigencia que tiene el club en una temporada difícil.

“Que poquito duró la estafa”, “Mastantuono es el peor Argentino que ha vestido la camiseta del Real Madrid…”, “Mastantuono no aporta nada”, “Muy pobre partido de Mastantuono”, Otro partido reseñable de Mastantuono”, fueron algunas de las críticas.

Publicidad

Publicidad

El partido de Franco Mastantuono en números

ver también Tras callar bocas en Real Madrid, Mastantuono le envió un mensaje a Scaloni: “Sueño con estar en el Mundial”

30 toques de pelota

17/19 pases completos (89%)

0 remates intentados

2 faltas recibidas

8 pérdidas de pelota

0/3 gambetas completas

Las críticas a Franco Mastantuono

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Franco Mastantuono fue titular en el empate 1 a 1 entre Real Madrid y Rayo Vallecano.

fue titular en el empate 1 a 1 entre y Rayo Vallecano. El entrenador Álvaro Arbeloa reemplazó al argentino a los 15 minutos del segundo tiempo.

reemplazó al argentino a los del segundo tiempo. Hinchas del Madrid silbaron a Mastantuono en el Santiago Bernabéu por su bajo rendimiento.

Publicidad