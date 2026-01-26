Tras callar bocas en Real Madrid, Mastantuono le envió un mensaje a Scaloni: “Sueño con estar en el Mundial”

Franco Mastantuono atraviesa un destacado momento con la camiseta de Real Madrid al recibir la confianza de Álvaro Arbeloa, entrenador interino del equipo. El surgido de River Plate dejó atrás la pubalgia y cuenta con regularidad en el conjunto de la capital española.

El de Azul recibió un gran número de críticas por parte de los periodistas españoles e hinchas blancos, pero logró revertir la situación. En ese contexto, se ilusiona con formar parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que comenzará en poco más de 4 meses.

“Es un buen momento para el equipo y para mí. Revertimos una situación complicada. Estoy muy contento. Este año me siento mejor, me voy sintiendo mejor. Puede ser que sea mi mejor momento desde que llegué”, destacó Mastantuono a DSports.

Y se explayó sobre la Albiceleste: “Es el sueño ir al Mundial. También es el sueño ganar LaLiga y la Champions en Real Madrid. Después, lo más lindo del mundo debe ser jugar un Mundial para la selección. Voy a trabajar para eso, sabiendo que primero está el Real Madrid hoy y que hay que dar todo para llegar a esos objetivos. Sueño con estar en el Mundial y defender ese título que mis compañeros han ganado con mucho orgullo y defender esa camiseta que es la más linda de todas”.

Además, reveló lo importante que fueron los referentes en su adaptación a la selección: “Entrar a un vestuario donde habían ganado dos Copas América, un Mundial y la Finalissima es único. Sobre todo la humildad para recibirnos a los chicos que llegamos a la selección. Todo lo que consiguieron es por el grupo, por esa fuerza de equipo que tienen”.

Incluso, confirmó que está en contacto constante con integrantes del equipo de Lionel Scaloni: “Hablo con algunos del cuerpo técnico. Me han transmitido confianza desde que llegué. Tener ese trato es muy bueno para mí. Es un vínculo con el cuerpo técnico muy bueno, que les agradezco mucho”.

