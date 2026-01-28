Furia del Colo Barco con Racing de Estrasburgo por el error que lo deja sin jugar vs. PSG: “Inaceptable”

Mientras pelea por meterse en los puestos de competencias europeas, Racing de Estrasburgo deberá enfrentar a PSG sin Valentín Barco. El mediocampista de 21 años no podrá estar ante el actual campeón de la Champions League por suspensión, en una ausencia que generó un cortocircuito entre él y las autoridades del club.

El argentino no está habilitado para recibir a los de Luis Enrique por una situación muy particular: luego de haber sido expulsado el 22 de noviembre ante Lens, le impusieron una sanción de un partido efectivo (cumplida el 30 de ese mes ante Brestois) y un partido en suspenso.

El “partido en suspenso” para Barco solo podía hacerse efectivo si el zurdo recibía una tarjeta amarilla en los diez partidos posteriores de la Ligue 1. Esto terminó sucediendo el 18 de enero ante Metz. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por L’Equipe, el Colo nunca había sido notificado por el club de esta condición impuesta por la Comisión de Disciplina de la FFF.

El ex Boca recibió una tarjeta amarilla en ese compromiso y es por eso que se le impuso una nueva fecha de suspensión, que entró en vigor este martes 27 de enero. Por este motivo, no estará ante París Saint-Germain.

El enojo del Colo Barco

L’Equipe reveló que la situación causó malestar en Barco y su círculo íntimo, señalando que las autoridades del club jamás le informaron al jugador de esa “sanción de un partido en suspenso”.

“Es una falta de profesionalidad por parte del club, y especialmente de Kader Mangane. ¡Es su trabajo! Es completamente inaceptable“, fue la declaración citada por el prestigioso medio francés, proveniente del entorno del futbolista.

¿Por qué Barco pudo jugar ante Lille?

Curiosamente, Barco pudo jugar ante Lille el pasado 25 de enero. Esto se debe a que, en la liga francesa, las sanciones disciplinarias no se aplican inmediatamente después de anunciarse. El reglamento indica que el castigo entra en vigor recién el martes de la semana siguiente, permitiendo que el jugador dispute los partidos de ese fin de semana previo.

El encuentro ante Lille fue cuando la suspensión aún no estaba activa legalmente. El castigo de Barco comenzó a regir oficialmente el martes 27 de enero, por lo que pudo jugar ese partido, pero quedó inhabilitado para recibir al PSG.

¿Cuándo se juega Racing de Estrasburgo vs. PSG?

El duelo que se perderá el argentino está programado para este domingo 1 de febrero de 2026. Racing de Estrasburgo recibirá al París Saint-Germain en el estadio de la Meinau, en un choque correspondiente a la jornada 20 de la Ligue 1. Todo se podrá ver por Disney+.

