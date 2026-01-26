Es tendencia:
En Europa se rindieron ante el nivel del Colo Barco en Racing de Estrasburgo: “Va muy sobrado”

El argentino tuvo un gran rendimiento en la goleada ante Lille y en las redes sociales fue tendencia, ya que lo postularon para los grandes de Europa.

Por Marco D'arcangelo

Valentín Barco, jugador de Racing de Estrasburgo.
Valentín Barco, jugador de Racing de Estrasburgo.

La primera mitad de la temporada en Francia fue muy buena para Valentín Barco en Racing de Estrasburgo. Tal es así que a nivel colectivo el equipo pelea por ingresar en zona de copas internacionales en la Ligue 1, mientras que en lo individual, volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Tras la victoria de su equipo por 4 a 1 ante Lille, en la que tuvo un gran nivel, el argentino fue elogiado en las redes sociales por distintos hinchas de su equipo, así como también por aficionados en general, ya que afirmaron que llegará a un gran de luego del parate por el Mundial. 

Desde que tomó el rol de mediocampista y dejó de jugar como lateral izquierdo, el ‘Colo’ comenzó a involucrarse en la creación de juego, en donde ya aportó varias asistencias a lo largo de la temporada, a tal punto que llegaron a comparar su nivel con el de Vitinha, una de las figuras del PSG.

Tal es así que a lo largo de la temporada creció su protagonismo en el elenco francés, ya que es el jugador con más minutos en cancha teniendo en cuenta las tres competencias que disputa su equipo. En total, son 1988 minutos, en los que convirtió un gol y aportó 8 asistencias. 

“Valentin Barco va muy sobrado en la Ligue 1”, “Hay que disfrutarle estos meses porque va a jugar pronto en un grande fuera de Francia”, “No hay un mediocentro esta temporada en la Ligue 1 a su nivel”, “Está en otra liga ahora mismo”, fueron algunos de los comentarios para elogiar al argentino. 

El enojo de Barco tras la victoria ante Lille

Más allá de que su equipo goleó 4 a 1 en condición de visitante, el futbolista argentino habló en rueda de prensa y afirmó que se encontraba molesto debido al gol que concedió su equipo sobre el final del encuentro. Según sus propias palabras, el mismo se debe a que no tomaron con seriedad la jugada.

La sorpresiva autocrítica del Colo Barco tras ganarle 4 a 1 al LOSC: ”Tenemos que jugar serio”

”Las últimas dos jugadas no me gustaron para nada. Si queremos pelear por cosas grandes, tenemos que jugar serio aunque estemos ganando 1 a 0 o 4 a 0”, señaló el Colo, con claridad y un claro tono de fastidio, a pesar del triunfo. Y en esa misma línea, agregó: ”Estoy muy contento con el equipo en general, pero no podemos conceder un gol así por no jugar serio”.

Los elogios al Colo Barco

En síntesis

  • Valentín Barco acumula 1988 minutos jugados, un gol y ocho asistencias en la temporada francesa.
  • Racing de Estrasburgo goleó 4 a 1 al Lille posicionándose en zona de copas internacionales.
  • El mediocampista fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina tras su nivel.
Marco D'arcangelo

