Fue la figura del Mundial Sub 20, juega en Segunda División y ahora debate su futuro entre Chelsea y Racing de Estrasburgo

La gran figura del último Mundial Sub 20 disputado en Chile, en el que Marruecos se coronó campeón tras vencer en la final a la Selección Argentina, se convirtió recientemente en objetivo de BlueCo, grupo empresario dueño de Chelsea y Racing de Estrasburgo entre otros clubes.

El futbolista en cuestión es Othmane Maamma, extremo nacido en Francia pero internacional por Marruecos que a inicios de año fue adquirido por el Watford que milita en la Championship, Segunda División del fútbol inglés, y tiene una cotización de 1.30 millones de euros según la última actualización de Transfermarkt, lo que lo vuelve un diamante en bruto en el mercado.

Según el portal francés RMC Sport, las negociaciones de BlueCo para hacerse de la ficha del mejor jugador del último Mundial Sub 20 están muy avanzadas y podrían resolverse esta misma semana. Luego quedará resolver si conviene que forme parte del plantel de Chelsea o de Racing de Estrasburgo.

En ese sentido, una prioridad para el consorcio empresario será resolver el tema relacionado a los entrenadores de cada club, ya que tras la salida de Enzo Maresca de Chelsea es Liam Rosenior, DT del Racing, quien está llamado a reemplazarlo, lo que obliga entonces a buscar un relevo en el banquillo del club francés.

Othmane Maamma fue elegido Mejor Jugador del Mundial Sub 20 de 2025. (Getty).

En vistas a otras inversiones que BlueCo ha realizado con jóvenes promesas, lo más probable es que el primer destino de Maamma sea Racing de Estrasburgo, que actualmente se ubica en la séptima posición de la Ligue 1 con buenos pronósticos para seguir escalando en la clasificación y que además lideró la tabla general de la Conference League, un seductor objetivo continental.

Quién es Othmane Maamma

Othmane Maamma, categoría 2005, nació en Alès, Francia, pero sus raíces marroquíes lo hicieron inclinarse por representar a la selección del país africano. El 12 de mayo de 2024 hizo su debut profesional en la Ligue 1 jugando para Montpellier. Una semana después fue titular por primera vez y anotó su primer gol en un empate 2-2 frente al RC Lens, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del club.

En 2025, tras acumular buenas actuaciones, Maamma fue fichado por el Watford de la Championship de Inglaterra, con contrato por cuatro años. En el último Mundial Sub 20 de Chile, su presencia fue clave ya que durante el torneo fue nombrado “Jugador del partido” en cuartos y semifinales, para terminar siendo coronado como el MVP del torneo, por encima de su compañero Zabiri y del argentino de Boca, Milton Delgado.

