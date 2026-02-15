Es tendencia:
Boca Juniors

Los hinchas de Boca, furiosos con un titular tras el empate ante Platense: “Es un insulto al hincha”

En una noche de bajo rendimiento colectivo, el público Xeneize dejó en el ojo de la tormenta a uno de los jugadores por los que apostó Úbeda.

Por Bruno Carbajo

Los hinchas de Boca, presentes en La Bombonera en un nuevo partido.

La Bombonera vivió una noche marcada por la impaciencia y el fastidio colectivo. El pálido empate sin goles entre Boca y Platense expuso una vez más el flojo rendimiento del Xeneize en todas las facetas del juego, al punto de hacerlo sufrir por pasajes ante el Calamar. En ese contexto de preocupación y reprobación generalizada, un jugador quedó en el centro de la tormenta: Lucas Janson.

El delantero reapareció en la formación titular después de dos encuentros y, si bien su desempeño estuvo en sintonía con la baja performance general de sus compañeros, una jugada puntual terminó por condenarlo. En el amanecer del complemento, tras un error rival en la entrega hacia atrás, el ex Vélez quedó completamente mano a mano, pero se demoró en acomodarse y terminó sacando un remate débil que rebotó sin problemas en el cuerpo del arquero Borgogno.

Ese fallo pareciera haber terminado de colmar la paciencia que quedaba en las tribunas. La tensión acumulada se hizo sentir minutos más tarde, cuando el cuerpo técnico decidió reemplazarlo para darle ingreso a Tomás Aranda y un sector de La Bombonera lo despidió a Janson con silbidos.

El clima hostil que bajó desde las gradas se trasladó también a las redes sociales, donde los simpatizantes fueron tajantes con mensajes cuestionando tanto a su presente como a su historial en la institución. “Sé digno y andate“, escribió un usuario, mientras que otros agudizaron la mirada bajo la misma línea.

