Por haber quedado tercero en la tabla anual 2025, Argentinos Juniors inició su camino en la Copa Libertadores 2025 desde la Fase 2. Los de La Paternal enfrentaron a Barcelona de Guayaquil y quedaron eliminados por penales. El equipo de Nico Díez se impuso 1 a 0 en Ecuador, pero perdió por el mismo resultado en La Paternal y todo se definió por penales, con resultado adverso para los argentinos.

De esta manera, Argentinos Juniors finalmente no disputará competiciones internacionales en este 2026. Esta situación trajo con sí una chicana en las redes sociales por parte de Platense, el clásico rival del elenco de La Paternal que tuvo a Carlos Alfaro Moreno como eje central.

A través de cuenta de X, Platense compartió: “Felicitamos a Carlos Alfaro Moreno y a todo Barcelona de Ecuador por el pase a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Del Barrio al Continente habrá uno solo. ¡Los esperamos en la fase de grupos!”

Platense puso el foco en Carlos Alfaro Moreno, que se desempeñó como presidente de Barcelona de Ecuador, ya que es un hijo formado en la casa. El ex delantero inició su carrera en el Calamar y allí jugó entre 1983 y 1988. En ese periodo disputó un total de 134 partidos en los que marcó nada más y nada menos que 70 goles.

Platense jugará la Libertadores

El Calamar fue campeón del Torneo Apertura 2025 y eso le dio su pasaje para disputar la Copa Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos. Los de Vicente López todavía no saben en qué grupo están ni quiénes serán sus rivales. Eso se sabrá una vez que finalicen las fases previas y se realice el sorteo en la sede de la Conmebol en Paraguay, el cual será el 19 de marzo.

