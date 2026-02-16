En el empate 0 a 0 entre Boca y Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura ocurrió una situación particular sobre el final del primer tiempo, que tuvo como principales protagonistas a Leandro Paredes, capitán del local, y a Leonardo Heredia, de la visita.

Luego de una disputa de la pelota, el ‘Pupa’ le fue de atrás a Paredes, por lo que este cayó al piso. Inmediatamente, desde el suelo, le tiró una patada y le recriminó a su rival por la actitud, para posteriormente insultarse cara a cara, hasta que otros jugadores interfirieron para que la situación no pase a mayores.

En diálogo con ESPN F1, el mismo Heredia fue consultado por esta situación, y ya con los ánimos relajados tras la igualdad de su equipo en La Bombonera, dio detalles de su cara a cara con el volante. “Quedó ahí, fue una boludez que queda dentro de la cancha y ya está”, aseguró.

Siguiendo por la misma línea, explicó la bronca de Paredes: “Se enojó porque justo quise sacarle la pelota y lo toqué sin querer. Se levantó y se levantó re loco. Ya quedó ahí. Yo me paré, giré y como vi que venía me le puse de frente, pero nada más. No hay que cagarse con nadie, ja”.

Como consecuencia de esta jugada, el árbitro del encuentro, Sebastían Zunino, decidió mostrarle la tarjeta amarilla al delantero de Platense, quien llegó a la primera en este Torneo Apertura, mientras que el capitán del elenco de la Ribera solamente fue advertido.

Paredes generó preocupación en Boca

Sobre el final del encuentro, a causa de una molestia en el tobillo derecho, visiblemente dolorido el mediocampista de Boca tuvo que pedir el cambio y en su lugar ingresó Milton Delgado. Rápidamente fue atendido por los médicos, quienes le colocaron hielo en esta zona.

Tras el empate sin goles ante el Calamar, el mismo Paredes habló sobre las dolencias que sufre. “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor”, afirmó.

