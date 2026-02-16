Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Leonardo Heredia se refirió al cruce con Leandro Paredes en el empate entre Boca y Platense: “Se levantó re loco”

Tras la igualdad en La Bombonera, el delantero del Calamar dio detalles sobre su encontronazo con el capitán del Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes se cruzó con Pupa Heredia.
© GettyLeandro Paredes se cruzó con Pupa Heredia.

En el empate 0 a 0 entre Boca y Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura ocurrió una situación particular sobre el final del primer tiempo, que tuvo como principales protagonistas a Leandro Paredes, capitán del local, y a Leonardo Heredia, de la visita. 

Luego de una disputa de la pelota, el ‘Pupa’ le fue de atrás a Paredes, por lo que este cayó al piso. Inmediatamente, desde el suelo, le tiró una patada y le recriminó a su rival por la actitud, para posteriormente insultarse cara a cara, hasta que otros jugadores interfirieron para que la situación no pase a mayores. 

Tweet placeholder

En diálogo con ESPN F1, el mismo Heredia fue consultado por esta situación, y ya con los ánimos relajados tras la igualdad de su equipo en La Bombonera, dio detalles de su cara a cara con el volante. “Quedó ahí, fue una boludez que queda dentro de la cancha y ya está”, aseguró. 

Siguiendo por la misma línea, explicó la bronca de Paredes: “Se enojó porque justo quise sacarle la pelota y lo toqué sin querer. Se levantó y se levantó re loco. Ya quedó ahí. Yo me paré, giré y como vi que venía me le puse de frente, pero nada más. No hay que cagarse con nadie, ja”.

Tweet placeholder
Publicidad

Como consecuencia de esta jugada, el árbitro del encuentro, Sebastían Zunino, decidió mostrarle la tarjeta amarilla al delantero de Platense, quien llegó a la primera en este Torneo Apertura, mientras que el capitán del elenco de la Ribera solamente fue advertido. 

Leandro Paredes alertó a los hinchas por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca: “Duele”

ver también

Leandro Paredes alertó a los hinchas por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca: “Duele”

Paredes generó preocupación en Boca

Sobre el final del encuentro, a causa de una molestia en el tobillo derecho, visiblemente dolorido el mediocampista de Boca tuvo que pedir el cambio y en su lugar ingresó Milton Delgado. Rápidamente fue atendido por los médicos, quienes le colocaron hielo en esta zona. 

Tras el empate sin goles ante el Calamar, el mismo Paredes habló sobre las dolencias que sufre. “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor”, afirmó.

Publicidad

Datos claves 

  • Leandro Paredes y Leonardo Heredia protagonizaron un cruce tras una disputa de balón.
  • El árbitro Sebastián Zunino amonestó a Heredia mientras Paredes recibió solo una advertencia verbal.
  • Boca y Platense empataron 0 a 0 en la quinta fecha del Torneo Apertura.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Paredes alertó por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca
Boca Juniors

Paredes alertó por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca

¿Afuera del Mundial 2026? La verdad de los convocados locales a la Selección Argentina
Selección Argentina

¿Afuera del Mundial 2026? La verdad de los convocados locales a la Selección Argentina

Jugador x jugador: los puntajes de Boca vs. Vélez
Boca Juniors

Jugador x jugador: los puntajes de Boca vs. Vélez

Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses
Fútbol europeo

Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo