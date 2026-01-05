Julián Alvarez sufre de las peores calificaciones en España desde su llegada al Atlético de Madrid

Julián Alvarez, este domingo 4 de enero en el Estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad (fue empate 1 a 1 con goles de Alexander Sorloth y Gonçalo Guedes), sumó su octavo partido consecutivo sin convertir en LaLiga 2025/2026. Lo cual genera preocupación no solo en los hinchas del Atlético de Madrid, sino también en la prensa española, que no anduvo con vueltas para criticar su presente.

Así lo hizo el diario Marca, que lo calificó con uno de los puntajes más bajos para los jugadores del equipo que comanda Diego Simeone: ”No comenzó muy fino. Una pérdida suya supuso la primera llegada con peligro de la Real. Tuvo las dos primeras ocasiones de los rojiblancos, pero disparó desviado en las dos. Lo intenta todo, trabaja sin descanso… Pero no le salen las cosas. En la segunda parte no está. El argentino lo intenta, pero no le sale nada. Se fue al banquillo justo tras el empate de la Real. Necesita dar mucho más. Nota final: 4”.

Por su parte, el Diario AS resaltó la falta que le hace al Atlético de Madrid la mejor versión de la Araña: ”Tuvo las dos primeras del partido, pero no encontró portería. Inició activo, buscando la zona de hacer daño y apareciendo con constancia, pero este curso no está afinado de cara a puerta. Cuatro partidos de 18 viendo puerta en Liga (aunque siete goles). No le salen las cosas, tuvo alguna pérdida y ya es habitual ver que sale sustituido. El Atlético necesita al mejor Julián para pelear por cotas altas”.

El Desmarque, en esa misma línea, desarrolló: ”Julián Álvarez toca fondo y enciende todas las alarmas en el Atlético de Madrid. Sin números, sin fútbol y sin sensaciones positivas, el argentino volvió a firmar un partido paupérrimo en la visita a la Real Sociedad. Incapaz de generar peligro sobre la portería contraria por sí solo, perdiendo balones de manera incomprensible, fallando dos buenas ocasiones de gol y alargando aún más su terrible racha liguera”.

En cuanto a Mundo Deportivo, que marcan en cierta forma la mirada de los medios deportivos de Cataluña, añadió: ”Gozó de dos muy claras nada más empezar, de esas que no suele fallar. Se movió muchísimo buscando socios y huecos. Pero sigue sin ser ese jugador decisivo que solía”.

Julián Alvarez buscará repuntar sus números en la Supercopa de España

Julián Alvarez ya este jueves 8 de enero tendrá la oportunidad de apaciguar el clima que se vive a su alrededor. Será por la Semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudita. Si consiguen ganar, pasarán a la Final del domingo 11, en donde se medirán al Barcelona o al Athletic Club de Bilbao (juegan este miércoles).

