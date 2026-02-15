Hansi Flick dio su diagnóstico sobre dos figuras que buscan estar en la Finalissima vs. Argentina

En España están haciendo cuentas con varios jugadores para saber si llegan a la Finalissima con Argentina, pautada por UEFA y Conmebol para el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Es que ya confirmaron que no podrán contar con Mikel Merino y Samu Omorodion por diferentes lesiones y hay otros casos que andan dando vueltas que se pueden llegar a añadir como bajas.

Entre ellos, Gavi y Pedri, que hace rato no juegan en el FC Barcelona por dolencias musculares. Gavi sufre de una artroscopia, razón por la que solo jugó dos partidos en lo que va de la temporada (en agosto del año pasado contra Mallorca y Levante por las dos primeras fechas de LaLiga).

En tanto que Pedri arrastra una molestia en el muslo que lo tiene apartado desde el 21 de enero, jornada en la que fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo contra Slavia Praga por la séptima jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

No obstante, Hansi Flick, en conferencia de prensa, se mostró optimista y envió buenas noticias para Luis De La Fuente, porque, al parecer, ambos estarían regresando a los terrenos de juego días antes de la Finalissima con Argentina: “Con Gavi deberemos ir con cuidado. Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado. Quizás en febrero no esté, pero para marzo yo creo que sí. Y Pedri, antes de fin de mes, creo que estará de vuelta”.

Por otro lado, el estratega de la Roja, ahora, espera ver cómo avanza la lesión que Marc Cucurella padeció en el isquiotibial el pasado 10 de febrero contra el Leeds. En principio, estaría un mes sin actividad, por lo que, de llegar a la cita en Medio Oriente, sería con lo justo tanto en lo físico como en lo futbolístico. Si no llega, en el país ibérico ya trascendió que el plan es convocar a Álvaro Carreras del Real Madrid.

Los casos de Dani Carvajal y Rodri Hernández, también generan preocupación en Luis De La Fuente

Dani Carvajal y Rodri Hernández transitaron situaciones idénticas en la temporada pasada. Los dos debieron afrontar una larga recuperación por rotura de ligamentos y, si bien ya están recuperados, les está costando volver a su nivel en lo futbolístico. Carvajal es suplente de Alexander Arnold en el Real Madrid, mientras que Rodri, dicho por el propio Pep Guardiola, su DT en el Manchester City, estaría brindando su mejor versión recién sobre el final de la temporada.

