La fuerte palabra que usó Lisandro Martínez para hacer autocrítica en el Manchester United

El Manchester United no levanta cabeza ni siquiera con el retorno de Lisandro Martínez. El defensor de la Selección Argentina volvió a sumar minutos luego de su rotura de ligamentos el pasado 30 de noviembre vs. Crystal Palace y, desde entonces, fue recuperando su protagonismo en el equipo comandado por el portugués Ruben Amorim.

No obstante, en 7 partidos que llevan acumulados The Reds Devils desde el regreso de Licha, recolectó solo 3 victorias. El resto fueron 3 empates y una derrota, ecuación que da como resultado un sexto puesto con 30 unidades en la tabla de posiciones de la Premier League, dentro de una temporada en la que no tiene compromisos internacionales (no clasificó ni a la Conference League).

Frente a este panorama, luego del 1 a 1 con el Wolverhampton en el Old Trafford este martes 30 de diciembre, Lisandro Martínez fue contundente para declarar y hacer autocrítica: ”Estoy muy decepcionado. No podemos hacer esto en casa. De local tenemos que ganar y nuestros rivales tienen que sufrir”. Y agregó una frase con una palabra demasiado descriptiva: ”Es muy frustrante”.

En esa misma línea, siempre en función de dejar bien asentada su preocupación de cara al año nuevo, en conversación con varios medios en los pasillos del ‘Teatro de los Sueños’ el ex Newell’s y Defensa y Justicia expresó: ‘‘No podemos estar en nuestro estadio empatando y perdiendo puntos. Tenemos que ganar. Ahora tenemos”.

Y para cerrar, advirtió que ya deben enfocarse en el próximo compromiso por la Premier League que será el domingo 4 de enero contra el Leeds en el Elland Road: ”Tenemos dos caminos. Escondernos detrás de excusas o tomar una gran responsabilidad, demostrar quienes somos en el próximo partido y llevarnos los tres puntos”.

Los objetivos del Manchester United en la temporada 2025/2026

El Manchester United tiene un objetivo principal para la temporada 2025/2026 que es asegurar el roce internacional de la próxima campaña. De momento se ubica sexto, por lo que no está accediendo ni a la Champions League ni a la Europa League. Además, ya fue eliminado de la EFL Cup (que ofrece un cupo para la Conference League), por lo que solo le queda intentar repuntar en la liga inglesa.

Por otro lado, en la FA Cup sigue en carrera. El próximo 11 de enero se medirá al Brighton en uno de los partidos de la Tercera Ronda.