El encuentro que jugaron Manchester United y Tottenham Hotspur en el Old Trafford este sábado 7 de febrero por la jornada 25 de la Premier League acaparaba la atención de todo Inglaterra, por lo que significa un choque entre dos integrantes del denominado Big Six, pero también de Argentina por la presencia de dos de los miembros que, salvo imponderables, tendrá la lista de convocados que Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por un lado, Lisandro Martínez, que desde que regresó a fines del 2025 de su rotura de ligamentos viene siendo clave para la remontada de los Reds Devils (ya ganaron los últimos 4 partidos y pelean seriamente uno de los cupos para la Champions League de la próxima temporada, algo que no es poco para el presente del equipo, puesto que desde la campaña anterior que no tiene participación internacional).

Y por el otro, Cristian Romero, que llegaba al ‘Teatro de los Sueños’ luego de una semana en la que tomó una gran repercusión en los medios de comunicación del Reino Unido por sus duras críticas en redes sociales a la dirigencia del Tottenham Hotspur por la actitud pasiva de dichas autoridades en el mercado de pases del mes de enero.

Tal encuentro, que se lo llevó el Manchester United 2 a 0 con goles de Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes, tuvo un punto de inflexión a los 29 minutos del primer tiempo por la expulsión que sufrió el Cuti al aplicarle un pisotón, en la disputa de una pelota, al mediocampista brasileño Casemiro. Así, dejó a los Spurs con 10 hombres para la casi restante hora de juego.

Y si bien demuestran tener buena relación, Lisandro Martínez no escatimó en festejos a pesar del padecimiento (y escarnio público por estas horas) del cordobés. Una vez culminado el compromiso, Licha usó sus redes sociales para expresar su alegría por un nuevo triunfo: ”Seguimos creciendo. Así es como debemos ir, equipo. ¡Vamos, Diablos Rojos!”.

Manchester United se ubica cuarto en la tabla de la Premier League

Manchester United, gracias a su triunfo sobre el Tottenham, ahora acumula 44 puntos, cifra que le sirve para colocarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Premier League, a 12 del líder Arsenal, pero bien perfilado para pelear hasta el final una de las plazas para la UEFA Champions League de la próxima temporada.

Por cierto, pelea palmo a palmo con el Chelsea, que este sábado también ganó su compromiso, en su caso ante el Wolves por 3 a 1. El equipo de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho está quinto con 43 puntos.