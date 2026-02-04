El Chelsea se presentó este martes 3 de febrero en el Emirates Stadium con la ilusión de darle vuelta el marcador al Arsenal en la Semifinal de ida de la EFL Cup. En la ida en Stamford Bridge los de Mikel Arteta se quedaron con el triunfo 3 a 2, por lo que para los de Liam Rosenior se presentaba como una parada más que complicada revertir la situación ante el líder de la Premier League en condición de visitante.

Y la realidad es que los Blues lejos estuvieron de ponerle suspenso a la serie, porque no solo que no obtuvieron el marcador esperado, sino que perdieron 1 a 0 con un tanto de Kai Havertz en el séptimo minuto de descuento. De esta manera, sentenció el cruce y aseguró el pase a la Final del certamen (espera por el resultado de Manchester City vs. Newcastle).

Al respecto, la prensa inglesa brindó su veredicto de los protagonistas, entre ellos, los futbolistas argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. El ex River fue titular, mientras que el ex Manchester United, que había marcado los dos tantos de Chelsea en el primer partido vs. Arsenal, ingresó a los 70 minutos.

‘‘Enzo estuvo a punto de romper el empate en la primera mitad al obligar a Kepa que hizo una gran parada. Trabajó incansablemente en una posición desconocida durante una hora antes de retroceder al centro del campo”, reportó Goal.com, que calificó al campeón del mundo en Qatar con un 6.

En esa misma línea, Yahoo Sports, que lo puntuó con un 6.5 a Enzo, describió: “Fernández causó algunos dolores de cabeza a los defensores rivales, pero no logró registrar un gol. Tuvo un impacto significativo en el buen juego mostrado por momentos, siendo diligente sin balón y preciso con él”.

Por su parte, Football London agregó: ”Enzo Fernández (5) no tuvo mucha posesión del balón en la primera mitad, y la situación fue similar en la segunda. Disparó varias veces desde lejos, pero fueron desviados”.

Los comentarios de la prensa inglesa sobre la participación de Alejandro Garnacho vs. Arsenal

En cuanto a Alejandro Garnacho, Goal lo evaluó con un 4 y destacó: ”A pesar de su heroica actuación en la ida, solo dispuso de 20 minutos y no pudo aportar mucho por la izquierda”. En tanto que The Guardian mencionó que su ingreso ‘‘buscó explotar las transiciones rápidas, pero fue neutralizado por la marca escalonada de Jurrien Timber en los minutos finales”.

Para cerrar, Football Londo lo rescató de la derrota: ”No hubo tiempo suficiente para tener un impacto real en el empate”.

La reflexión de Liam Rosenior tras la derrota con el Arsenal

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, que a principios de enero reemplazó a Enzo Maresca, dijo que buscará que sus futbolistas se recuperen rápido de la derrota con el Arsenal para volver a sintonizar la frecuencia de la Premier League: ”Llevo menos de un mes. Jugamos ocho partidos en ese mes. Así que, primero, que los jugadores muestren su rendimiento, que me muestren el aprendizaje y, por cierto, el espíritu, la unión y la lucha del equipo. Hay muchas señales alentadoras. Ahora necesito ver cómo nos vemos después de un revés. Necesitamos reaccionar positivamente. Tenemos un partido difícil fuera de casa contra los Wolves el sábado y necesito ver nuestra reacción”.

