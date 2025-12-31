La caída del Aston Villa ante el Arsenal en la Premier League estuvo marcada por la polémica. Es que el encuentro venía siendo bastante parejo, hasta que Gabriel Magalhaes, a los 3 minutos del complemento, aprovechó la complicidad del árbitro Darren England para cargar con su codo sobre el rostro del Dibu Martínez y, con tan solo rozar la pelota, marcar el 1 a 0.

De todas maneras, la ventaja no fue instantánea, porque Jarred Gillett, a cargo del VAR, se comunicó con el juez de campo para indicarle que había existido una situación que, cuanto menos, era digna de revisión. Sin embargo, la autoridad máxima, luego de repasar las imágenes, decidió convalidar el tanto, dándole así al equipo de Mikel Arteta el empujoncito que necesitaba para destrabar el encuentro.

Con lo cual, el Dibu Martínez pasó enseguida a ser el foco de las críticas de los medios de comunicación de Inglaterra, que, con el veredicto final en lo que terminó siendo derrota del Aston Villa por 4 a 1 en el Emirates Stadium, desestimaron totalmente este episodio del marplatense con el futbolista brasileño.

Por ejemplo, The Guardian describió la reacción del Dibu como un “fallo horrible” en el centro que envió Bukayo Saka, dejando que el balón cayera para el gol de Gabriel Magalhaes. Además, mencionan que los hinchas del Arsenal ”disfrutaron de su error” y califican al arquero como el ”villano de pantomima más grande de la liga por sus tácticas de pérdida de tiempo”.

Por su parte, Sky Sports, en su portal, lo puntuó con un 5 y resaltó la acción como ”el error de Martínez en el primer gol que abrió las compuertas para que el Arsenal dominara el resto del encuentro”. Asimismo, resaltan que ”aunque hizo una buena atajada a Ødegaard después, el daño ya estaba hecho”.

En cuanto a The Independent, en uno de los primeros párrafos apunta que ”el Arsenal aprovechó la inseguridad de Martínez en el área chica durante el segundo tiempo para asegurar una victoria contundente en la lucha por el título”. Mientras que la BBC reportó que el guardameta Campeón del Mundo “hizo un lío de varias intervenciones aéreas, lo que generó nerviosismo en la defensa de Unai Emery”.

Aston Villa se mantiene en la zona alta de la tabla de posiciones de la Premier League

A pesar de la derrota, el Aston Villa sigue firme en su objetivo que es clasificar a la UEFA Champions League. Se mantiene en la tercera colocación con 39 unidades, 7 más que su principal perseguidor, que es el Liverpool, que se enfrentará al Leeds este jueves primero de enero.

