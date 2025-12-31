Premier League: el fuerte cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal

El Aston Villa llegaba al Emirates Stadium con la ilusión de derrotar al Arsenal y acabar el 2025 en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League. Es que la estadística reciente daba para ilusionarse: había ganado los últimos 11 compromisos, 8 de ellos por la liga inglesa, lo que generó que se colocara tercero a tan solo 3 unidades de los dirigidos por Mikel Arteta, los líderes de la clasificación.

Por eso, el duelo con los gunners era fundamental. Sin embargo, nada salió como lo planificó el Dibu Martínez y su entrenador Unai Emery. El elenco local fue ampliamente superior, aunque logró la ventaja recién a los 3 minutos del segundo tiempo tras una polémica jugada en la que Gabriel Magalhaes cargó su codo sobre el rostro del arquero de la Selección Argentina y de rebote envió la pelota al fondo del arco. No obstante, tras revisión del VAR, el árbitro convalidó el tanto del brasileño.

A partir de ahí, el Arsenal hizo pesar la calidad y el gran presente de sus futbolistas y no tuvo piedad. Primero golpeó Martín Zubimendi, luego Leandro Trossard y sentenció Gabriel Jesús. El descuento llegaría en el tiempo agregado mediante Ollie Watkins, pero, claramente, solo sirvió para dibujar el marcador final de 4 a 1.

Con este clima espeso para el elenco de Birmingham, el Dibu Martínez fue el foco de los insultos y de las dedicatorias de los hinchas gunners, que cuando tuvieron cerca al marplatense camino al vestuario, no dudaron en gozarle la victoria, pues fue una especie de desquite por el 2 a 1 que el Villa le propinó al Arsenal el pasado 6 de diciembre.

Claro, conociendo al Campeón del Mundo, estaba cantado que iba a reaccionar y así fue. Interrumpió su andar hacia el camarín, retrocedió e intercambió algunos comentarios. Incluso, en un instante atinó a querer arrimarse a la tribuna que lo estaba insultando, pero fue separado por uno de los colaboradores del cuerpo técnico del Aston Villa.

La publicación del Dibu Martínez tras el cruce con los hinchas del Arsenal

Horas después de la derrota y del episodio con los hinchas del Arsenal, el Dibu Martínez utilizó las redes sociales para expresarse en lo que, en definitiva, se trata de las últimas horas del 2025. Mediante su cuenta de Instagram, el arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina reflexionó: ”Hoy ganó el mejor equipo, seguimos en buena posición para la 2da parte de la temporada”.

De igual modo, la primera imagen que usó para la publicación, en la que con su mensaje se mostró optimista para la segunda parte de la campaña, fue la acción que generó controversia en la que Gabriel Magalhaes pareció cometerle infracción antes de marcar el 1 a 0.

