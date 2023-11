Alejandro Garnacho no tuvo un buen partido en el triunfo de Manchester United ante Luton Town por la fecha 12 de la Premier League. Fue titular, pero jugó 68 minutos antes de ser reemplazado por el brasileño Antony. Chances de gol no le faltaron al ‘Bichito’, quien mostró su frustración no sólo por no marcar sino por quedarse afuera de la convocatoria de la Selección Argentina.

Si bien el presente de su equipo no es el mejor, Garnacho estaba empezando a mejorar y a ganarse un lugar en el once titular de Erik ten Hag. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni decidió prescindir de su presencia en la convocatoria para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil.

La ausencia de Garnacho en la lista de convocados de Scaloni fue una total sorpresa para propios y extraños. Aún no trascendieron las razones de la decisión del técnico campeón del mundo, pero sí llamó la atención a tal punto que el jugador se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas del viernes.

El ‘Bichito’ tenía la oportunidad de demostrarle a Scaloni que está a buen nivel. Ten Hag confió en su presencia en el sector izquierdo del ataque de Manchester United para el partido ante Luton Town en Old Trafford. Sin embargo, el nacido en Madrid, no cumplió.

La chance de gol viral que falló Garnacho y mostró su frustración

El equipo de Erik ten Hag fue amplio dominador del balón (posesión final del 65 por ciento) y siempre fue al ataque ante un equipo del Luton Town, que se resguardó atrás para salir de contraataque. En ciertos pasajes, el local pudo encontrar espacios para lastimar, sobre todo, por el sector de Garnacho.

El extremo de 19 años avisó en primera instancia con una jugada típica buscando su perfil derecho para sacar el remate, aunque se fue muy lejos. Y la chance de gol más clara la tuvo pasando el minuto 40 cuando Hojlund lo dejó mano a mano con el arquero Kaminski. El hispano-argentino dudó y remató con el guardameta encima, sin poder concretar su chance.

En el segundo tiempo, el juego no pasó por sus pies. Se lo vio frustrado, como lamentándose por esa situación de gol, sumado a esa decisión de Scaloni de dejarlo fuera del seleccionado. Lo mental le jugó una mala pasada y ante esto, su entrenador decidió sacarlo para darle minutos a Antony, haciendo pasar a Marcus Rashford de la derecha a la izquierda.

Manchester United sumó un triunfo importante

El único gol del partido llegó al minuto 14 del segundo tiempo. De una pelota parada y un par de rebotes, Victor Lindelöf remató de frente al arco para marcar el 1-0 para Manchester United. El sueco de 29 años convirtió su primer tanto de la temporada para que su equipo logre respirar y calmar ciertas críticas, sobre todo por la última derrota en Champions League ante Copenhague.

En tanto, Garnacho tendrá un tiempo de descanso importante ante su no convocatoria a la Selección Argentina. Será importante para llegar en óptimas condiciones a un momento clave de la temporada, que es el mes de diciembre, en Inglaterra.