La máxima joya del Bayern Múnich le pone presión a Franco Mastantuono: “Quiero fichar por el Real Madrid”

El radar del Real Madrid nunca se apaga, y mucho menos cuando las propias estrellas le tiran flores. En las últimas horas, una declaración retumbó fuerte desde Alemania y llegó hasta la Casa Blanca, poniendo una cuota de presión extra sobre los jóvenes talentos que hoy habitan el Santiago Bernabéu, como Franco Mastantuono. El protagonista es Lennart Karl, la joya de 17 años del Bayern Múnich, quien no ocultó su deseo de vestir de blanco.

Durante una visita a una peña de aficionados del conjunto bávaro, el mediapunta que brilla bajo las órdenes de Vincent Kompany fue consultado por sus metas y soltó una bomba con total sinceridad. “El Bayern es un club muy grande, es un sueño jugar aquí. Pero algún día definitivamente quiero fichar por el Real Madrid. Ese es el club de mis sueños“, disparó Karl, aclarando entre risas que la confesión debía quedar “entre nosotros”, algo que no sucedió.

Quién es Lennart Karl

Karl no es una promesa vacía. Debutó en junio de 2025 en el Mundial de Clubes y tuvo un impacto inmediato en el primer equipo. Al punto que ya acumula tres goles y una asistencia en 13 partidos, con el plus de convertirse en el jugador más joven en anotar en Champions League con el club.

Lennart Karl, la joya alemana que deslumbra en Bayern Múnich (Getty Images).

Con unazurda letal, la ilusión que genera en Alemania es total: lo catalogan como una de las mayores joyas del fútbol mundial y supo despertar comparaciones con nada menos que Lionel Messi y Arjen Robben. Pero eso no es todo, sino que cada vez son más los fanáticos que piden que sea convocado para el Mundial 2026.

El momento de la verdad para Mastantuono

La declaración de Karl llega justo cuando Mastantuono tiene ante sí la gran oportunidad de demostrar su valía. Vale recordar que el Real Madrid lo declaró intransferible en este mercado de invierno tanto porque lo considera una pieza clave del proyecto y también para ser alternativa de recambio ante las bajas que sufrió el plantel en ataque (Endrick se marchó al Olympique de Lyon y Brahím Díaz disputa la Copa Africana con Marruecos).

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona encuentra una alternativa “low cost” a Marcos Senesi en la segunda división de España

ver también Llegó al Atlético de Madrid para potenciar a Julián Álvarez, desilusionó a Simeone y cuatro meses después negocian su salida

En ese sentido, este fin de semana la joya argentina volvió a sonreír: ingresó a los 77 minutos en la goleada 5-1 ante Betis (su primera acción en Liga desde mediados de diciembre) y respondió con ciertos destellos de calidad. Con 15 partidos, un gol y una asistencia en su haber, Mastantuono deberá aprovechar cada oportunidad para blindar su lugar antes de que los casos “Lennart Karl” puedan convertirse en una realidad.

Datos clave