Por qué no juega Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League

Bayern Múnich visita a Arsenal en el gran plato fuerte de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El gigante alemán llega al Emirates Stadium con el objetivo de vencer al líder de la Premier League, pero con la sensible baja de Luis Díaz en su alineación.

El extremo colombiano, que ya supo enfrentar a los Gunners en reiteradas oportunidades con la camiseta de Liverpool, no aparece en la planilla del conjunto bávaro para el compromiso de esta tarde. Su ausencia no se debe a una decisión táctica de Vincent Kompany ni a una lesión.

Luis Díaz no juega ante Arsenal porque está suspendido. El delantero vio la tarjeta roja ante PSG, en el último partido internacional de su equipo, por una fuerte entrada ante Achraf Hakimi. Por fortuna, el defensor marroquí solo sufrió un esguince grave de tobillo.

Dicha expulsión derivó en un fuerte castigo de parte de UEFA para Lucho, que recibió tres fechas de sanción y este miércoles 26 de noviembre cumplirá la primera. Su reaparición en la Champions League será recién el 28 de enero ante PSV.

Los partidos que se pierde Luis Díaz en Champions League por expulsión

Bayer Múnich tendrá el desafío de defender el liderato en la fase de la liga de la UEFA Champions League sin poder contar con Luis Díaz en los próximos tres partidos.

Arsenal vs. Bayern Múnich: miércoles 26 de noviembre.

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa: martes 9 de diciembre.

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: miércoles 21 de enero de 2026.

Tabla de posiciones de la Champions League

