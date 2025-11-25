“Es un milagro que todavía les permitan jugar en la primera”: un referente del Bayern Múnich destrozó al Barcelona

Barcelona volvió a jugar en el Camp Nou este último fin de semana luego de más de 900 días con el estadio cerrado por renovaciones. Renovaciones que, dicho sea de paso, fueron bastante costosas y el foco de las críticas realizadas por uno de los presidentes de honor del Bayern Múnich, quien encuentra inexplicable que el club culé se mantenga en primera división con sus actuales deudas.

En diálogo con OMR, Uli Hoeness, quien fuera jugador, director deportivo y presidente, y hoy es presidente honorífico del Bayern Múnich, no dejó ninguna baldosa sin voltear a la hora de criticar la situación del Barcelona. “Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros. Es absurdo e intolerable“, inició.

Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern Múnich. (Getty)

“En cualquier país normal, un club dirigido así ni siquiera estaría en Primera”, afirmó Hoeness en sus declaraciones. “Es un milagro que todavía les permitan jugar en la primera división. El Barça no es el modelo de gestión que imagino para un equipo“, agregó de forma contundente.

Hoeness también destacó a su club y lo utilizó como comparación con la realidad que vive el Barcelona. “[Su actualidad] Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para los clubes europeos”, señaló. “Queda claro que [la nuestra] es una gestión sólida, con un criterio económico sólido y una calidad deportiva que no depende de maniobras contables arriesgadas“, concluyó.

Barcelona, al límite desde lo financiero: el Camp Nou le permitió inscribir jugadores

Las palabras de Uli Hoeness coinciden con un presente particular del Barcelona. Su último dolor de cabeza con sus finanzas se dio a inicio de temporada, donde tuvo que apresurar la venta de palcos del Camp Nou para tener los ingresos suficientes para poder inscribir a sus refuerzos y cumplir con el reglamento de Fair Play Financiero de LALIGA.

Barcelona volvió al Camp Nou, pero todavía tiene deudas que saldar. (Getty)

Pero claro, sus problemas financieros están muy lejos de haberse solucionado y de estar en regla, tal y como destaca el presidente honorífico del Bayern Múnich.

