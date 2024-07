El golazo de Franco Mastantuono en River Plate vs Sarmiento recorre el planeta. La prensa española alucina con el zurdazo de la joya pretendida por Real Madrid.

La prensa española alucina con el golazo de Mastantuono en River vs Sarmiento: "Genio y figura"

Franco Mastantuono sigue dejando elogios de peso con cada partido que acumulan sus piernas. A sus 16 años la joya de River Plate volvió a ser decisivo en el choque ante Sarmiento y donde por medio de un golazo de tiro libre cerró la última victoria de Martín Demichelis en el Monumental. La prensa española alucina con el zurdazo de un talento innato que Real Madrid sigue más que de cerca de cara al futuro.

No era una noche más en Buenos Aires. Tras días cargados de rumores y donde muchos esperan por Marcelo Gallardo, River buscaba volver a la victoria ante Sarmiento durante la despedida de Demichelis. Lagrimas, homenajes y el golazo de falta de Franco Mastantuono desde 28 metros y a solo cuatro minutos del final cerraron una jornada donde Europa hoy se levanta con elogios de peso para el joven nacido por Azul en el 2007.

“El Real Madrid al acecho y se le ocurre hacer esto: alucinen con Mastantuono…Genio y figura Mastantuono…La joven perla ‘millonaria’, vinculada con el conjunto blanco, hizo vibrar al Monumental y llorar a su técnico, que disputaba su último encuentro al frente de River Plate”, primeras reflexiones que se encuentran por medios que como MARCA o AS en España se rinden a la figura de la nueva joya de los Millonarios. Destacan la pegada, potencia y personalidad de pedir dicho lanzamiento en un contexto lejos de habitual para alguien con su hoja de vida.

Otros portales como BeSoccer, EDATV o One Football España también dejaron reacciones al tiro libre del año en River. Los calificativos y elogios a la figura de Franco Mastantuono se acumulan al otro lado de un océano Atlántico donde muchos sueñan con verle más pronto que tarde: “Exquisito tiro libre al ángulo izquierdo de Acosta…Recuerden su nombre, se llama Franco Mastantuono y en el partido contra Sarmiento demostró su enorme potencial…Mastantuono le da motivos al Real Madrid con un golazo”.

La casa blanca ha sido el club más relacionado con su futuro a lo largo de los últimos meses. No olvidemos que Franco Mastantuono tiene pasaporte europeo y que si bien Real Madrid no está por la tarea de pagar los 45 millones de euros de su cláusula, ya ha vencido en operaciones similares en un pasado no muy lejano. Juni Calafat, mismo hombre que fichó a Federico Valverde, Vinicius, Endrick o Rodrygo es uno de sus grandes avalistas en Valdebebas. Por Europa se rinden a un tiro libre que sirve de ejemplo para ver lo que puede ocurrir en un futuro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mastantuono?

Concretamente hasta el 31 de diciembre del 2026. Una fecha que ni mucho menos preocupa a River ahora mismo teniendo en cuenta esos 45 millones de euros de cláusula de rescisión que evitan a corto plazo cualquier fuga no deseada. Franco Mastantuono, a la espera de saber quien será su nuevo DT, continúa mostrando con creces por qué es considerado por muchos como la gran promesa del fútbol argentino de cara a los próximos años.

Los números de Franco Mastantuono en River

Hablamos del tercer futbolista más joven en debutar por el club (atrás de Omar Rossi y Mateo Musacchio). Desde aquel 28 de enero del 2024 donde todo empezó ante Argentinos Juniors, Franco Mastantuono acumula 21 partidos, 3 goles y 2 asistencias por una entidad decida a retenerle el mayor tiempo posible.