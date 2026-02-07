Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Diego Simeone le restó importancia a la influencia de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: “Está claro”

El Cholo se refirió a la falta de gol del delantero argentino en su más reciente conferencia de prensa.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Simeone volvió a referirse al presente de Julián Álvarez
© GettySimeone volvió a referirse al presente de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se reencontró con el triunfo el pasado jueves, al golear por 5 a 0 al Real Betis por la Copa del Rey, lo que le valió alcanzar las semifinales, donde enfrentará al Barcelona. En ese partido, Ademola Lookman se estrenó con gol, y Julián Álvarez no sumó minutos, por lo que no pudo romper con su sequía goleadora.

El delantero argentino no convierte un gol desde el 9 de diciembre de 2025, desde entonces el Atlético de Madrid ha jugado doce partidos. Sin embargo, el Cholo Simeone restó importancia a la falta de gol de Julián, y al ser consultado al respecto, le delegó la responsabilidad a todo el equipo.

Julián Alvarez lleva 11 goles y 5 asistencias en la temporada, pero hace más de 10 partidos que no convierte. (Getty)

Julián Alvarez lleva 11 goles y 5 asistencias en la temporada, pero hace más de 10 partidos que no convierte. (Getty)

No dependemos de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián. Dependemos del juego colectivo del equipo, de la pelota parada y de todo lo que se pueda generar en conjunto”, afirmó Simeone en diálogo con la prensa previo al partido de este domingo por LALIGA, casualmente, otra vez contra el Betis.

“Me pone contento que el equipo haya podido reaccionar de esa manera, está claro que no solo valen los goles de los delanteros”, completó haciendo referencia a la goleada contra los béticos, que incluyó goles de los volantes argentinos Giuliano y Thiago Almada, y del lateral Dávid Hancko, además de los tantos de Griezmann y Lookman.

Atlético de Madrid convirtió cinco goles vs. Betis, y solo dos fueron de sus delanteros. (Prensa Atl. Madrid)

Atlético de Madrid convirtió cinco goles vs. Betis, y solo dos fueron de sus delanteros. (Prensa Atl. Madrid)

Publicidad

Buena oportunidad para que Julián rompa con la sequía antes de enfrentar al Barcelona

Simeone explicó que la ausencia de Julián Álvarez del partido por Copa del Rey fue porque el futbolista argentino no se sentía del todo bien. Sin embargo, se espera que ya se encuentre en condiciones para volver al once inicial y romper con esa racha goleadora negativa.

El Atlético de Madrid fue capaz de convertirle cinco goles al Betis entre semana, por lo que esta “revancha” es una buena chance para que Julián termine con su sequía. El colchonero y Simeone ya saben como romper la defensa del club sevillano.

Julián necesita convertir vs. Betis para llegar con confianza al partido de copa contra Barcelona. (Getty)

Julián necesita convertir vs. Betis para llegar con confianza al partido de copa contra Barcelona. (Getty)

Publicidad

Será clave hacerlo, ya que el delantero argentino tiene que llegar con la mayor confianza posible al partido del próximo jueves, en que Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey.

En síntesis

  • Diego Simeone afirmó que el éxito del Atlético de Madrid depende del juego colectivo y no individual.
  • El técnico restó importancia a la sequía goleadora de Julián Álvarez tras doce partidos jugados.
  • Simeone destacó que los goles de volantes y laterales son valiosos para el equipo.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Simeone, maravillado tras el debut con gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid: “Diferente a todos los que tenemos”
Fútbol europeo

Simeone, maravillado tras el debut con gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid: “Diferente a todos los que tenemos”

Mateu Alemany ya eligió reemplazo para Diego Simeone en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Mateu Alemany ya eligió reemplazo para Diego Simeone en Atlético de Madrid

Giuliano Simeone contó que intenta diferenciarse del Cholo
Fútbol europeo

Giuliano Simeone contó que intenta diferenciarse del Cholo

Racing vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: Minuto a minuto
Fútbol Argentino

Racing vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: Minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo