Diego Simeone le restó importancia a la influencia de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: “Está claro”

El Atlético de Madrid se reencontró con el triunfo el pasado jueves, al golear por 5 a 0 al Real Betis por la Copa del Rey, lo que le valió alcanzar las semifinales, donde enfrentará al Barcelona. En ese partido, Ademola Lookman se estrenó con gol, y Julián Álvarez no sumó minutos, por lo que no pudo romper con su sequía goleadora.

El delantero argentino no convierte un gol desde el 9 de diciembre de 2025, desde entonces el Atlético de Madrid ha jugado doce partidos. Sin embargo, el Cholo Simeone restó importancia a la falta de gol de Julián, y al ser consultado al respecto, le delegó la responsabilidad a todo el equipo.

Julián Alvarez lleva 11 goles y 5 asistencias en la temporada, pero hace más de 10 partidos que no convierte. (Getty)

“No dependemos de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián. Dependemos del juego colectivo del equipo, de la pelota parada y de todo lo que se pueda generar en conjunto”, afirmó Simeone en diálogo con la prensa previo al partido de este domingo por LALIGA, casualmente, otra vez contra el Betis.

“Me pone contento que el equipo haya podido reaccionar de esa manera, está claro que no solo valen los goles de los delanteros”, completó haciendo referencia a la goleada contra los béticos, que incluyó goles de los volantes argentinos Giuliano y Thiago Almada, y del lateral Dávid Hancko, además de los tantos de Griezmann y Lookman.

Atlético de Madrid convirtió cinco goles vs. Betis, y solo dos fueron de sus delanteros. (Prensa Atl. Madrid)

Publicidad

Publicidad

Buena oportunidad para que Julián rompa con la sequía antes de enfrentar al Barcelona

Simeone explicó que la ausencia de Julián Álvarez del partido por Copa del Rey fue porque el futbolista argentino no se sentía del todo bien. Sin embargo, se espera que ya se encuentre en condiciones para volver al once inicial y romper con esa racha goleadora negativa.

El Atlético de Madrid fue capaz de convertirle cinco goles al Betis entre semana, por lo que esta “revancha” es una buena chance para que Julián termine con su sequía. El colchonero y Simeone ya saben como romper la defensa del club sevillano.

Julián necesita convertir vs. Betis para llegar con confianza al partido de copa contra Barcelona. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Será clave hacerlo, ya que el delantero argentino tiene que llegar con la mayor confianza posible al partido del próximo jueves, en que Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey.

En síntesis