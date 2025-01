Simeone puso en guardia al Atlético de Madrid: su pedido sobre el caso Dani Olmo

Aunque no lo dijo abiertamente, Diego Simeone siente que Atlético de Madrid no compite en igualdad de condiciones con Barcelona y Real Madrid, los otros dos equipos que, además del suyo, están llamados a pelear por el título en LaLiga. En ese sentido, se refirió a la cautelar concedida al club culé por el Consejo Superior de Deportes para que Dani Olmo pueda ser inscripto para continuar jugando, medida que de momento es de carácter provisional.

“Estamos absolutamente de acuerdo en todo con el comunicado que transmitió el Atlético de Madrid (en rechazo de esa cautelar). La opinión pública continuamente no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Creo que nosotros, los entrenadores, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, buscando lo mejor para nuestro equipo, esperar que la gente que tiene que abordar el tema lo aborde de la mejor manera“, comenzó diciendo en la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante Osasuna.

Además, hizo un pedido específico a los periodistas presentes en la sala y a los medios de prensa en general. “Hay algo importantísimo y es que ustedes son muy fuertes como periodistas. Ustedes son los que al final van a empujar para un lado o para el otro. Ustedes tienen mucha fuerza y lo saben“, les remarcó.

Siempre en relación al caso Dani Olmo, Simeone hizo referencia a la reacción que provocó en distintos clubes de la máxima categoría del fútbol español: “No creo que la palabra es que se han quejado, sino que han opinado a partir de algo con lo que todos tenemos que convivir y que todos tenemos que respetar. Eso no creo que sea una queja“.

Consultado también por la sanción de solo dos partidos que recibió Vinicius Jr por su expulsión en Mestalla luego de agredir al arquero Stole Dimitrievski, del Valencia, y sobre la existencia o no de igualdad de condiciones para los equipos que compiten en LaLiga, expresó: “Mejor me callo”.

El comunicado de Atlético de Madrid

“El Club Atlético de Madrid quiere mostrar su profunda preocupación por la situación generada en el fútbol español tras la resolución adoptada este miércoles por el Consejo Superior de Deportes. Consideramos que esta decisión pone en peligro el actual sistema, cuestionando las reglas del juego”, comienza expresando el comunicado difundido por el club Colchonero sobre el caso Dani Olmo.

“La propia Ley del Deporte recoge y protege el control económico de LaLiga y, sin embargo, con esta resolución se pone en riesgo. El control económico de LaLiga ha sido la principal herramienta que ha conseguido convertir nuestro fútbol en un sector solvente, un proceso admirado internacionalmente”, continúa.

Y concluye: “Nuestro club, al igual que todos los miembros de LaLiga hasta esta resolución, hemos venido cumpliendo las normas del control económico y vamos a seguir respetándolas. De hecho, para poder competir al nivel que lo estamos haciendo en los últimos años, hemos decidido llevar a cabo distintas ampliaciones de capital, pese al esfuerzo enorme que ello supone”.

El origen del caso

El Barcelona había inscripto provisoriamente a Dani Olmo, también a Pau Víctor, con el espacio salarial generado por la lesión de Andreas Christensen. Sin embargo, dicha licencia era provisoria hasta fin de año y el club debía presentar los ingresos que le permitan ampliar dicho límite para poder inscribir a ambos futbolistas definitivamente.

Eso sucedió luego de que los inversores desde Dubai y Abu Dhabi compraran los palcos VIP del nuevo Camp Nou. Sin embargo, los tiempos no fueron los que inicialmente estaban establecidos, LALIGA no fue flexible con los mismos y, por ello, Barcelona no hizo a tiempo para poder inscribir oficialmente a sus futbolistas.

Y, como ya tenían una licencia temporal que se venció, no iban a poder volver a ser inscriptos hasta la medida cautelar concedida este miércoles por el Consejo Superior de Deportes.

