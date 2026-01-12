El dardo de Raphinha al jurado del Balón de Oro tras ganarle la Supercopa al Real Madrid

En la última temporada, Raphinha, gracias a que fue determinante para que el FC Barcelona se lleve LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, se posicionó como uno de los grandes candidatos para quedarse tanto con el Balón de Oro como con el premio FIFA The Best. No obstante, ambos fueron para Ousmane Dembélé, que también tuvo una gran campaña individual, acompañada por un factor trascendental a nivel colectivo que fue la consagración en la UEFA Champions League.

Y ahora, pasado un poco más del 50 por ciento del curso 2025/2026, el brasileño no solo que nuevamente se perfila para ser uno de los aspirantes, sino que dio un paso adelante con su actuación en la Supercopa de España que este domingo 11 de enero el FC Barcelona le ganó al Real Madrid en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda.

El Culé se impuso por 3 a 2, con dos tantos de Raphinha, que otra vez fue considerado como la figura del encuentro, sacando así una leve ventaja por encima de otros postulantes como Kylian Mbappé e incluso, su compañero en el Barça, Lamine Yamal (además de otros nombres esparcidos por Europa como los de Harry Kane, Erling Haaland y el mencionado Ousmane Dembélé).

Al respecto de esta carrera por ser condecorado como el mejor futbolista del mundo, Raphinha se expresó en plenos festejos de lo que fue la consagración número 16 del FC Barcelona en la Supercopa de España (es el máximo ganador con esta cifra, le sigue el Real Madrid con 13 y más atrás Athletic Club de Bilbao y Deportivo La Coruña con 3).

”Tienen que mirar más fútbol”, apuntó el atacante de la Selección de Brasil, en conversación con ESPN, cuando le consultaron por el reconocimiento que aún no le están haciendo. Además, ya en un tono menos desafiante, describió las sensaciones que le dejó al Blaugrana el título frente al Merengue: ”Creo que es importantísimo para nosotros empezar bien el año, y nos da confianza para lo que queda de la temporada, creo que estamos bien y esperemos seguir así”.

Barcelona le ganó 3 de las últimas 4 finales de la Supercopa de España

Barcelona y Real Madrid definieron las últimas 4 ediciones de la Supercopa de España. Tres fueron para los culés y una para los merengues. El Barça ganó 3 a 1 en 2023, 5 a 2 en 2025 y la reciente 3 a 2 en 2026. En tanto que la Casa Blanca se llevó la del 2024 por un marcador de 4 a 1. No obstante, desde su primer ejemplar que fue en 1983, el Clásico de España definió 11 Supercopas, de las cuales 7 fueron para el club de la capital y 4 para la institución de Cataluña.

En síntesis