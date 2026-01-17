Lisandro Martínez fue figura en el Derbi, anuló a Haaland y los hinchas de Manchester United pidieron que dos históricos le pidan perdón

Manchester United llegaba al clásico ante Manchester City en Old Trafford con el peso de cuatro partidos consecutivos sin conocer de victorias que llevaron a la destitución de Ruben Amorim como entrenador para que Michael Carrick tuviera que hacer el estreno en su reemplazo en esa marco nada favorable.

En la previa, cuando el nuevo conductor había comenzado a definir una alineación con Lisandro Martínez una vez más como titular, dos históricos del club como Paul Scholes y Nicky Butt salieron a criticar esa decisión, remarcando que el argentino era un defensor demasiado bajo para la posición, lo que concedía ventajas que habían sido causales de algunos de los tropiezos del ciclo anterior.

Como respuesta a esas críticas, Licha tuvo un partido sin fisuras, con un cien por ciento de efectividad en los duelos y siendo líder en despejes para su equipo, con un total de ocho. Más allá de la estadística, el jugador que quiere recuperar también su lugar en la Selección Argentina tras la larga lesión de la que se ve plenamente recuperado también se agigantó en momentos determinantes del encuentro que terminó con victoria 2-0 para los Red Devils.

Apenas Manchester United había tomado ventaja de 1-0 en el inicio del complemento, gracias a un gol del camerunés Bryan Mbeumo, Martínez tuvo un cierre providencial ante un remate a quemarropas de Erling Haaland, a quien controló a lo largo de todo el encuentro, que prometía llevar muchas complicaciones al arquero Senne Lammens.

Durante y después del partido, los hinchas de los Red Devils no tardaron en reconocer la gran labor del defensor argentino en redes sociales, además de aprovechar muchos de ellos a exigir las disculpas públicas de Paul Scholes y Nicky Butt.

Las reacciones de los hinchas de Manchester United al Derbi de Lisandro Martínez

“¿Acabo de ver a Lisandro Martínez superar físicamente a Erling Haaland en una entrada? ¿Nicky Butt y Paul Scholes están viendo? Salgan”, escribió un hincha de Manchester United en X compartiendo una jugada específica en la que el argentino anticipó al gigante noruego en mitad de cancha, haciendo clara referencia al déficit que le habían achacado los dos históricos.

“Dijeron que no podía marcar a Erling Haaland, pero les demostró lo contrario. Ningún aficionado del Manchester United se desviará sin darle un me gusta a Lisandro Martínez”, comentó otro de ellos en la misma línea. “¿Vamos a hablar de cómo Lisandro Martínez se embolsó a Erling Haaland durante todo el partido de esta noche en el derbi de Manchester?”, inquirió un tercero. “Scholes y Butt le deben una disculpa a Lisandro Martínez. Se rieron de él antes del partido, pero estuvo inmenso, mantuvo su portería a cero y mantuvo a Erling Haaland tan tranquilo que terminó el partido en el banquillo”, destacó uno más.

Fue otro fanático de los Red Devils el que terminó resumiendo el sentimiento generalizado de los hinchas por el defensor argentino, más allá de las graves lesiones que lo postergaron y de las ventajas que pudiera conceder por estatura: “Juró por mi vida que no cambio a Lisandro Martínez por ningún jugador del mundo”, decretó.

